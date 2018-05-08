Золотарев: провокации 9 мая - это вопрос политический

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Продолжаем говорить о подготовке правоохранителей и спецслужб к проведению массовых мероприятий 8 и 9 мая. Напомним,

По последней информации, только в Киеве пройдет как минимум восемь массовых мероприятий ко Дню примирения и Победы — именно столько заявок уже поступило в городскую администрацию. В то же время, на этот раз не все ульранастроенные организации будут проводить свои акции.

Так, на 9 мая "Правый сектор" не планирует проведения масштабных акций, а также не станет препятствовать ветеранам, если они захотят возложить цветы к Вечному огню. Там уточнили, что будут отправлять в города выездные группы, которые просто будут наблюдать за тем, что происходит.

В то же время "Организация украинских националистов" и партия "Братство" 9 мая акции проводить будут. Больше того,"ОУН" планирует 9 мая также проводить так называемое патрулирование улиц.

О возможный провокациях и о том, кому это выгодно, высказался (8 мая — Ред.) в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

Который год мы уже наблюдаем, что 9 мая, к сожалению, градус политических дискуссий с оттенком исторических все-таки нарастает. Сегодня и завтра стоит ожидать каких-то провокаций и столкновений в разных городах Украины?

— Тут, вопрос, скорее, не в уме, поскольку чувство морали, этики — это понятия, которые не тождественны украинскому политикуму, увы. Вопрос заключается в том, что сейчас показать Украину страной 404, страной, где на улице правят бал праворадикалы, не очень-то и выгодно. Тем более, что вопрос о возрождении нацизма в Украине, об антисемитизме начал подниматься и в США. А последнее письмо конгрессменов — это очень тревожный сигнал для власти. Поэтому я думаю, что провокации будут, но масштабных быть не должно по определению. Обратите внимание, 2 мая в Одессе, 2014 год, трагические события. Три года полиция в состоянии обеспечивать правопорядок в эти дни, не смотря на достаточно такое жесткое противостояние. Но, тем не менее, в Одессе обеспечивается общественный порядок. То же самое можно сделать в Киеве, в Днепре, в других городах, где будут отмечать 9 мая.

Читайте также: Можно праздновать 8 и 9 мая, не раскалывая страну — Корнейчук

Это при желании.

— Да, при желании. Вопрос политической воли. Вы же прекрасно помните эпизод у памятника Ватутину? Вот эти беснующиеся рагуль-терьеры из С-14, которые устроили шабаш на могиле Ватутина — это просто за рамками морали, но ведь у них есть крыша. Просто так бы эти люди, помните столкновение с Бойко, кстати, единственный из депутатов, у которого хватило просто гражданского мужества прийти туда и заявить позицию, пусть и с охраной, потому что остальные просто на словах осуждают, но, как говорится, моя хата с краю.

Вы говорите, у них есть крыша. Кто?

— Силовики. В любой стране подобного рода радикальные организации, как правило, насыщаются агентурой. Это общая практика. И деятельность таких радикальных группировок, по крайней мере, ровно настолько будет продолжаться, насколько это будет соответствовать, пока их будут прикрывать. Ибо хулиганские выходки, провокационные акции, по-моему, это уже давным-давно у нас стали нормой.

Как общество вообще реагирует на подобные разборки, конфликты, станет ли меньше людей выходить, например, 9 мая?

— Не станет меньше. Это однозначно. Судя по тому мониторингу, может быть, не пойдут в акции Бессмертного Полка, но 9 мая будут отмечать именно как День Победы. У нас же президент дистанцировался, улетел в Германию. Хотя был бы достаточно удобный повод показать себя президентом всех украинцев. Но президент ушел в сторону. Тем не менее, дата 8 мая — День памяти и примирения, безусловно, имеющая право на существование, и оптимальный сегодня вариант — это сосуществование 8 и 9 мая. Но лично для меня датой остается 9 мая.

9 мая планируется два разнонаправленных шествия.

— Второе имеет откровенно провокационный характер. Давайте называть вещи своими именами.

Поэтому хочется узнать, как бы не допустить столкновений в этот день в Киеве?

— Все, опять же, все зависит от силовиков. Но, учитывая то, что Корчинский, как профессиональный провокатор, который, кстати, достаточно плотно контактировал с идеологом евразийства Дугиным, иногда думаешь, что миссия наших правых — делать сильнее все то, с чем они на словах борются. И в данном случае, я думаю, пока это эпатаж, но если это что-то будет такого толка, то это явно провокационная акция, которая, скорее, направлена против интересов Украины.

Не получается ли так, что в принципе, как бы это цинично ни звучало, что выгоду получают представители всех лагерей политических и исторических?

— Вы абсолютно верно в корень смотрите. Во-первых, выгоды получает власть. Причем, она активно занимается как раз деструкцией гуманитарного поля, превращая его в территорию войны. Разделяй и властвуй — старая, как мир, истина. Во-вторых, допустим, тот же "Оппоблок" мобилизует свой электорат, показывая себя защитником советской идентичности, на которую покушается нынешняя власть. А учитывая социально-экономическое положение, понятно, что это достаточно серьезный политический ход. Естественно, заявляют о себе праворадикалы, для которых это единственный шанс попасть в информационный фокус, на первые страницы. И в выигрыше остается третья сторона, поскольку инициируя конфликт и разделяя общество, это вполне отвечает ее интересам.

То есть проигрывает только Украина и общество?

— Да, проигрывает только Украина и граждане Украины, и украинское общество.

Владимир Вятрович из года в год предлагает инициативу об отмене выходного дня 9 мая и переносе выходного дня на 8 мая. Найдет ли его инициатива поддержку серди власти и будет ли она воплощена в жизнь?

— Я думаю, что это немножко бредовые идеи, которые генерирует наш архивариус. Собственно говоря, она не приживется. Дело в том, что понятно, что президент будет мобилизовывать патриотический электорат, но судя по всему, с 9 мая там прекрасно себе отдают отчет в том, что это будет перебор, в отмене.

Ранее политолог Олег Саакян отмечал, что одними мерами безопасности конфликты в День Победы не предотвратить.

А эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка заявил, что на 9 мая спекулируют, потому что правоохранительными органами управляют политики.