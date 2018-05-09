Радикалы напали на главу Россотрудничества в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Радикалы из С14 облили зеленкой руководителя Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева.

Нападение произошло утром в среду, 9 мая.

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Фото выложено на странице журналиста Романа Синицина в Facebook.

Напомним, в феврале этого года члены "Организации украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал нападение на Российский культурный центр в Киеве как "националистический шабаш".

В среду, 9 мая, состоится акция "Бессмертный полк" — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в этот день в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в соцсетях объявил об акции "Бессмертная дивизия".