9 Мая не должно быть политическим праздником - эксперт

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Правоохранительные органы предупреждают украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации, однако силовики готовы их своевременно пресечь. Так, глава СБУ Василий Грицак заявил, что уже сейчас СБУ начала раскрывать планы по осуществлению провокаций в Украине. А председатель Нацполиции Сергей Князев на брифинге сообщал, что большинство регионов сегодня перейдут на усиленный вариант несения службы.

При этом, в полиции прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах — Запорожском и Днепропетровском.

Подробнее о возможных провокациях, и как им противостоять, рассказал (8 мая — Ред.) экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД, эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ці заяви, які ми чуємо з боку правоохоронців про те, що готуються провокації — це дійсна загроза, яка є в нашій країні, або це певні попередження правоохоронців?

— Проблематика в тому, що дійсно суспільство неоднорідне. Воно відноситься по-іншому і по-різному до святкування Дня примирення, Дня примирення ветеранів, святкування Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні. В кожного різні суспільні погляди. То правоохоронці повинні до цього персонально готуватися і обстежувати, досліджувати, превентивно діяти на ті загрози, які могли б виникнути під час проведення заходів. А саме, проводити роботу з організаторами, виставляти місця, доводити до суспільства, де будуть проходити заходи і яким чином забезпечена безпека тих людей, які приймають в цих заходах участь. На жаль, ми цього не побачили. А за день до цих заходів ми побачили, що можуть бути провокації. Це не робота правоохоронного органу — вникати в провокації, вникати в політику або казати про те, що хтось може зробити провокацію. Необхідно заздалегідь, а саме, за дві, за три тижні готуватися до цих подій, до проведення заходів. Тим паче, у нас в кінці місяця буде проведений центральний футбольний матч всесвітнього рівня, де необхідно все-таки проводити і посилювати заходи безпеки заздалегідь. Заздалегідь, чому я так звертаю увагу, це превентивна діяльність — за допомогою негласного апарату виявляти факти, виявляти осіб, які налаштовані радикально спричинити шкоду своїми діями чи зірвати ці заходи, чи спричинити тілесні ушкодження присутнім на них, документувати їх, затримати до тих подій, які повинні відбутися. Тобто превентивно діяти.

Згадайте випадок в минулому році в місті Дніпропетровську, де були бійки. І як відреагувала правоохоронна система? Тільки вийшов керівник МВС, керівник Нацполіції, і сказав про те, що ми проводимо розслідування, а керівника області, якого призначили півроку тому, просто зняли з посади. Але ж це вплинуло на ситуацію? Це вирішило ситуацію? Відповідь проста — ні. Доки правоохоронна система не навчиться превентивно, заздалегідь діяти, попереджати, не тільки казати по телебаченню чи по радіо про те, що ми попередили, ми приймаємо заходів, а попереджаючи, документувати, затримувати до проведення заходів, і тільки потім давати людям інформацію про те, що ми попередили, був такий випадок.

Чи не є тут правоохоронна система певним заручником у грі політиків? Тому що ми бачимо, політики, на жаль, продовжують дещо розколювати суспільство, граючи на цих датах. І враховуючи, що керівництво правоохоронних органів все ж таки призначається саме за політичним принципом.

— На жаль, в державі так склалося обставини, що до керівних посад приходять не професіонали, а призначаються політики. І доки політики будуть керувати правоохоронними органами, ці ж правоохоронні органи будуть напряму залучатися до політичних розборок, до політичного зведення рахунків, до політичних амбіцій тих чи інших політичних сил в Україні. Необхідно політику відокремлювати, гнати її від державної служби. Державна служба — це орган виконавчої влади, яка виконує те, що написано в книжці. А саме, в Конституції, в законодавстві, в підзаконних нормативних актах. І доки це не зрозуміють вищі особи держави, що державна служба повинна бути окремо від політики, ми будемо тільки використовувати державні органи в політичних якихось іграх чи заграваннях.

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9 травня в Києві очікується дві акції, напевне, протилежні. Перша — це марш Безсмертного Полку, друга — це марш дивізії СС "Галичина". Як тут правоохоронці мають діяти, аби не допустити якихось зіткнень?

— Вони повинні за два, за три тижні зустрітися з організаторами проведення цих акцій, де організатори повинні подати у встановленому законом порядку заявку до місцевого органу самоврядування. Тобто де-факто організатор, який заявлений в заявці, і повинен нести відповідальність, щоб не було бардака в ході проведення тієї чи іншої акції. Поліція повинна зустрічатися з організаторами відкрито для суспільства і проговорювати всі моменти щодо проходження чи проведення акцій. Після цього за два, за три тижні по маршруту проведення акції, по місцях скупчень, по місцях зупинках вшанування тих чи інших подій за участю організаторів чи політиків, необхідно брати під охорону ці місця, тобто за тиждень, і контролювати потім вже сам процес проходження цієї акції. І мати приданні сили, які в разі виникнення тієї чи іншої конфліктної ситуації, що може виникнути під час її проведення, впливати силовим моментом для зупинення конфлікту, встановлення винних в конфлікті, документування і притягнення до відповідальності. От коли чітка така робота буде встановлена в правоохоронному органі, всі люди в нашій державі скажуть, що в нас безпечно проводити акції, в нас безпечно виходити на вулиці, у нас не будуть підривати гранати, вибухівку на вулицях, і будуть вільно себе почувати. Але коли розглядати ці події 8, 9 травня щодо Дня примирення, коли розглядати футбольне таке свято в місті Києві, яке відбудеться в кінці місяця, то все-таки уже необхідно виводити патрулі на вулиці, вже необхідно перевіряти місця, де можуть бути загрози, небезпеки, необхідно оглядати, перевіряти, брати під охорону місця, де будуть проживати туристи чи іноземці, які приїдуть на цей матч. І ці події повинні об'єднувати в собі як правоохоронні органи в правоохоронній системи, які направлені на забезпечення безпеки при проведення таких заходів.

Які поради ви маєте для киян, які будуть виходити на акції пам'яті, на покладання квітів 8 та 9 травня, аби убезпечити себе?

— Алгоритм дій дуже простий. Необхідно дивитися по боках, виявляти підозрілі речі, підозрілих людей і надавати інформацію, телефонувати до правоохоронного органу. Чому я про ці речі кажу? Я не хочу, щоб суспільство чи люди зрозуміли про те, що якщо правоохоронний орган не відреагував, то необхідно щось брати, якийсь предмет в руки, самому розбиратися, чи припиняти якісь дії. Такого не повинні робити. Необхідно все-таки звертати увагу на підозрілих людей, на підозрілі предмети, які можуть бути на шляху проведення акції і звертатися до правоохоронного органу, надавати інформацію для подальшого реагування. Якщо вже трапиться якась конфліктна ситуація, необхідно не піднімати кулаки, не спричиняти фізичні, тілесні ушкодження, а необхідно все-таки відходити вбік, владнувати конфлікт мирним шляхом і звертатися до поліції, яка буде там присутня, для того, щоб вони допомагали з’ясувати ті чи інші обставини і якось припинити ці конфлікти на стадії його початку, але ніяк уже на стадії розвитку чи в активній його фазі, де будуть бити один одному обличчя. Необхідно не допускати до цих випадків. І чим раніше буде інформований правоохоронний орган, вони будуть більш мати часу для його припинення чи усунення.

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