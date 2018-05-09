В Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку

Видео twitter.com/baraban040867

На акции "Бессмертного полка" в Мелитополе (Запорожская область) произошли стычки полиции и участников шествия. Причиной столкновений стало то, что полицейские требовали снять "георгиевские" ленточки.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb — Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

"В Мелитополе на митинге "Бессмертного полка" полицейский требует снять запрещенную символику", - пишет пользователь Twitter Вася Барабаненко.

В Мелитополе на митинге "Бессмертного Полка" полицейский требует снять запрещенную символику pic.twitter.com/zDTgSBUo5X — Вася Барабаненко (@baraban040867) 9 мая 2018 г.

На одном из опубликованных видео слышно, как работник полиции и мужчина спорят о георгиевской ленточке.

Напомним, в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

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В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

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