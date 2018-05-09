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    В Днепре на Марше мира задержан мужчина за советскую символику

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (28)

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    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. В Днепре 9 мая проходит Марш мира, участники которого идут по центральным улицам города, а также возложили цвету монумента Славы.

    По информации организаторов, "на празднование Дня Победы с нами пришли ветераны, молодежь, семьи с детьми, представители Европейского парламента".

    Как передает корреспондент РИА Новости Украина с места событий, во время марша произошел инцидент: работники полиции задержали мужчину, в руках которого была советская символика.

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