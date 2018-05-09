В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

440 0 2

Группа неизвестных пыталась прорвать ограждения перед акцией "Бессмертный полк" возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, одного мужчину задержали, пишут СМИ.