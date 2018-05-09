В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

Для обеспечения безопасности участников шествия правоохранители создали коридор, внутрь которого участников действия пропускают через рамки металлоискателей, сообщает Украинская правда.
Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая
"Группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения. В результате инцидента задержан участник националистического движения, председателя Броварской организации Монолит", — говорится в сообщении.
Ранее возникла драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина.