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    В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (336)

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    Группа неизвестных пыталась прорвать ограждения перед акцией "Бессмертный полк" возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, одного мужчину задержали, пишут СМИ.
    Українська правда/Youtube

    Для обеспечения безопасности участников шествия правоохранители создали коридор, внутрь которого участников действия пропускают через рамки металлоискателей, сообщает Украинская правда.

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    "Группа неизвестных пыталась прорвать полицейские ограждения. В результате инцидента задержан участник националистического движения, председателя Броварской организации Монолит", — говорится в сообщении.

    Ранее возникла драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина.

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