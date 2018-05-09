На акции "Бессмертный полк" в Киеве устроили кровавую драку

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Драка возникла в среду на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина, сообщает Апостроф.

Инцидент произошел возле станции метро "Арсенальная", где собрались участники акции, которые несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны.

Смотрите также: Онуфрий возглавил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в Киеве

У пострадавшего разбит нос.

Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве

Шествие пройдет по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы.

Кроме того, по данным издания, полиция задержала одного мужчину. "По всей видимости, одного из участников акции", — сказано в сообщении.

Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве

Ранее в Днепре состоялся Марш мира, в ходе которого полицией был задержан один из участников акции. У пожилого мужчины в руках была советская символика.