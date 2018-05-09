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    Киев

    На акции "Бессмертный полк" в Киеве устроили кровавую драку

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (336)

    (обновлено: )3675129
    Драка, в ходе которой одному из мужчин разбили нос, произошла у станции метро "Арсенальная", где собрались участники акции "Бессмертный полк". Шествие пройдет по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы.
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    apostrophe.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Драка возникла в среду на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина, сообщает Апостроф.

    Инцидент произошел возле станции метро "Арсенальная", где собрались участники акции, которые несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны.

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    У пострадавшего разбит нос.

    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве

    Шествие пройдет по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы.

    Кроме того, по данным издания, полиция задержала одного мужчину. "По всей видимости, одного из участников акции", — сказано в сообщении.

    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве

    Ранее в Днепре состоялся Марш мира, в ходе которого полицией был задержан один из участников акции. У пожилого мужчины в руках была советская символика.

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