На акции "Бессмертный полк" в Киеве устроили кровавую драку

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Драка возникла в среду на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина, сообщает Апостроф.
Инцидент произошел возле станции метро "Арсенальная", где собрались участники акции, которые несут с собой плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны.
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У пострадавшего разбит нос.
Шествие пройдет по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы.
Кроме того, по данным издания, полиция задержала одного мужчину. "По всей видимости, одного из участников акции", — сказано в сообщении.
Ранее в Днепре состоялся Марш мира, в ходе которого полицией был задержан один из участников акции. У пожилого мужчины в руках была советская символика.