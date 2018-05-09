Тысячи киевлян отметили 9 Мая в Парке Славы

Несмотря на усиленные меры безопасности в центре Киева в связи с несколькими акциями на День Победы, инцидентов избежать не удалось. Однако напряженная обстановка в столице Украины не помешала тысячам киевлян возложить цветы у Вечного огня в Парке Славы.

Организатором "Марша Бессмертного полка" выступило общественное движение "Вера и память".

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Националистические организации пытались помешать проведению марша: "Братство" Дмитрия Корчинского устроило акцию "Бессмертная дивизия" — ее сторонники стояли с портретами монстров из компьютерных игр и фильмов.

Кроме того, возле маталлоискателей у выхода со станции метро "Арсенальная" произошло несколько стычек из-за советской символики. Один из участников марша "Бессмертного полка" получил удар, у него был разбит нос.

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