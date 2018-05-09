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    Фотоленты

    Тысячи киевлян отметили 9 Мая в Парке Славы

    (обновлено: )90
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Несмотря на усиленные меры безопасности в центре Киева в связи с несколькими акциями на День Победы, инцидентов избежать не удалось. Однако напряженная обстановка в столице Украины не помешала тысячам киевлян возложить цветы у Вечного огня в Парке Славы.

    Организатором "Марша Бессмертного полка" выступило общественное движение "Вера и память".

    Смотрите также: Полиция оттеснила националистов от Новинского: кадры разборок

    Националистические организации пытались помешать проведению марша: "Братство" Дмитрия Корчинского устроило акцию "Бессмертная дивизия" — ее сторонники стояли с портретами монстров из компьютерных игр и фильмов.

    Кроме того, возле маталлоискателей у выхода со станции метро "Арсенальная" произошло несколько стычек из-за советской символики. Один из участников марша "Бессмертного полка" получил удар, у него был разбит нос.

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