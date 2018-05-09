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    Фотоленты

    День Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (336)

    (обновлено: )28901
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве
    apostrophe.ua
    Драка на акции Бессмертный полк в Киеве
    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    twitter.com/MaryanKushnir
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/24tvua
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    twitter.com/MaryanKushnir
    Акция Бессмертный полк в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    twitter.com/MaryanKushnir
    Акция Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/24tvua
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/PoliceKyiv
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/PoliceKyiv
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/PoliceKyiv
    Полиция на акции Бессмертный полк в Киеве
    twitter.com/PoliceKyiv
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    glavcom.ua
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    vechirniykiev.com.ua
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    vechirniykiev.com.ua

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    Драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве

    Потасовка произошла в Киеве между националистами и людьми, пришедшими принять участие в акции "Бессмертный полк", одному мужчине разбили нос, передает корреспондент РИА Новости.

    Инцидент произошел возле рамок металлоискателей на метро "Арсенальная", через которые должны пройти все желающие принять участие в акции с целью соблюдения мер безопасности.

    Смотрите также: Появились кадры "Бессмертного полка" в Киеве, играет "День Победы"

    В ряды участников акции затесались националисты, они начали петь гимн Украины. Позже в толпе началась потасовка. Ее причины были непонятны наблюдавшим со стороны. Муниципальные дружинники, которые следят за порядком на мероприятии, вывели одного мужчину из толпы, у него было разбито лицо и он больше всех порывался продолжить драку. Позже в беседе с дружинниками он сообщил, что "националисты пытались отнять у женщины портрет, а он за нее заступился".

    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    После разъяснительной беседы дружинники его отпустили. Представители Красного креста оказали ему медицинскую помощь, у него разбит нос.

    Кроме того, глава киевского управления Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что мужчину с ружьем и еще двух человек, которые пытались использовать запрещенную символику, задержали в Киеве на торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы над нацистской Германией.

    "Акция проходит спокойно… Задержаны два человека, которые пытались использовать запрещенную символику. Также в отделение доставили еще двух человек, которые пытались без проверки пройти на территорию проведения массовых мероприятий, возникли некоторые потасовки, и их доставили в отделение", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он уточнил, что полицейские задержали вблизи метро "Арсенальная" мужчину, который нес на плече ружье. Оружие изъяли, его отправят на экспертизу.

    Смотрите также: В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

    Акция "Бессмертный полк" проводится в Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с 3 тысячами участников.

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