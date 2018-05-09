Порошенко принял участие в мероприятиях к 9 Мая

Видео "112. Украина"
В Киеве в Парке Славы проходит церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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В торжественных мероприятиях принимает участие президент Украины Петр Порошенко.
После возложения цветов Порошенко направится в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, где состоится принесение военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил.
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