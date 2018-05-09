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    Порошенко принял участие в мероприятиях к 9 Мая

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (28)

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    В Киеве в Парке Славы проходит торжественная церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ней принимают участие первые лица государства.
    Видео "112. Украина"

    В Киеве в Парке Славы проходит церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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    В торжественных мероприятиях принимает участие президент Украины Петр Порошенко.

    После возложения цветов Порошенко направится в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, где состоится принесение военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил.

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