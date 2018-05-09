Порошенко принял участие в мероприятиях к 9 Мая

Видео "112. Украина"

В Киеве в Парке Славы проходит церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте также: Праздник непослушания. День Победы в Украине… как в последний раз

В торжественных мероприятиях принимает участие президент Украины Петр Порошенко.

После возложения цветов Порошенко направится в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, где состоится принесение военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил.

Читайте также: Праздник непослушания. День Победы в Украине… как в последний раз