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    День Победы под охраной. Как Украина готовится к 9 Мая

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    День Победы пройдет в Украине под усиленной охраной правоохранителей. В частности, в Киеве состоятся сразу три акции - "Бессмертный полк", "Бессмертная дивизия" и "Смертный полк". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    День Победы под охраной. Как готовится Украина к 9 Мая. Инфографика
    РИА Новости Украина

    По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, на 9 мая "провокации возможны". По его словам, спецслужба будет усиливать взаимодействие с Нацполицией, Нацгвардией и принимать меры для того, чтобы обеспечивать порядок не только в столице, но и по всей территории Украины. 

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    Руководство Нацполиции прогнозирует на 9 мая напряженную обстановку как в Киеве, так и других регионах.

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    "Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском, но у нас достаточно сил и средств и коммуникативное решение командиров будет немедленно применяться", — заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

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