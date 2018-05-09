День Победы под охраной. Как Украина готовится к 9 Мая

По мнению главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, на 9 мая "провокации возможны". По его словам, спецслужба будет усиливать взаимодействие с Нацполицией, Нацгвардией и принимать меры для того, чтобы обеспечивать порядок не только в столице, но и по всей территории Украины.

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Руководство Нацполиции прогнозирует на 9 мая напряженную обстановку как в Киеве, так и других регионах.

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"Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах, — Запорожском, Днепропетровском, но у нас достаточно сил и средств и коммуникативное решение командиров будет немедленно применяться", — заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.