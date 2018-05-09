Полиция взяла в кольцо националистов, приблизившихся к Новинскому

Новинский в среду в окружении охраны покидал территорию парка после участия в акции "Бессмертный полк". К нему попыталась приблизиться группа молодых людей, однако охрана преградила им путь. Началась небольшая потасовка, но полиция, взяв молодых людей в кольцо, пресекла конфликт. Нардеп беспрепятственно покинул парк.

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Полиция какое-то время подержала в кольце семерых молодых людей, но составлять какие-либо протоколы о нарушениях не стала. Молодые люди заявили журналистам, что они националисты.

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