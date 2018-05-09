наверх
09.05.201813:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Видео

    Полиция взяла в кольцо националистов, приблизившихся к Новинскому

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (344)

    (обновлено: )270
    Корреспондент РИА Новости сообщает, что полиция пресекла конфликт между националистами и охраной нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского после возложения политиком цветов к Вечному огню в парке Вечной славы по случаю Дня Победы.
    facebook.com/livetsn

    Новинский в среду в окружении охраны покидал территорию парка после участия в акции "Бессмертный полк". К нему попыталась приблизиться группа молодых людей, однако охрана преградила им путь. Началась небольшая потасовка, но полиция, взяв молодых людей в кольцо, пресекла конфликт. Нардеп беспрепятственно покинул парк.

    Смотрите также: День Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь

    Полиция какое-то время подержала в кольце семерых молодых людей, но составлять какие-либо протоколы о нарушениях не стала. Молодые люди заявили журналистам, что они националисты.

    Ранее в Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Мелитополе произошла потасовка из-за георгиевских ленточек на участниках акции к 9 мая
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Последствия