наверх
09.05.201815:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Марш мира в Днепре в окружении националистов

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (354)

    (обновлено: )77979
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лавреньев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев

    Рекомендуем

    Ветераны на День победы в КиевеОни не побоялись отметить День Победы: лица ветеранов в Киеве15:26 09.05.2018
    Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 годаПервые лица Украины почтили память жертв Второй мировой войны14:50 09.05.2018
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. ЕдинствоТысячи киевлян отметили 9 Мая в Парке Славы13:21 09.05.2018
    В Киеве недалеко от станции метро Арсенальная появились люди главы партии «Братство» Дмитрия Корчинского, несут портреты монстров из компьютерных игрС барабанами и монстрами. Националисты окружили "Бессмертный полк"12:39 09.05.2018
    Драка на акции Бессмертный полк в КиевеДень Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь11:54 09.05.2018
    День Победы в Кривом РогеКривой Рог отметил День Победы на рассвете11:27 09.05.2018
    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер"Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал10:37 09.05.2018
    Члены жюри Каннского фестиваля на фотоколеКанны готовы к открытию кинофестиваля: члены жюри раскрыли подробности19:38 08.05.2018
    Киевские улицыПогода по-киевски: то жара, то холод17:57 08.05.2018
    Все фотоленты

    В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, возле монумента Славы в Днепре собрались тысячи людей почтить память погибших за победу.

    Жители и гости города прошли маршем от памятника генерала Пушкина к памятнику Славы. В шествии приняли участие ветераны, дети войны, представители различных политсил и другие.

    Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    Несмотря на опасения, День Победы в Днепре проходит хоть и в тревожной, но в праздничной атмосфере. "Оказавшись в агрессивном меньшинстве, ура-патриоты так и не решились на полномасштабные столкновения", — пишет корреспондент РИА Новости Украины в репортаже "День Победы в Днепре. "Х… вы себе сломаете!".

    Ссылки по теме:
    Теги: