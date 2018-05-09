Марш мира в Днепре в окружении националистов

В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, возле монумента Славы в Днепре собрались тысячи людей почтить память погибших за победу.

Жители и гости города прошли маршем от памятника генерала Пушкина к памятнику Славы. В шествии приняли участие ветераны, дети войны, представители различных политсил и другие.

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Несмотря на опасения, День Победы в Днепре проходит хоть и в тревожной, но в праздничной атмосфере. "Оказавшись в агрессивном меньшинстве, ура-патриоты так и не решились на полномасштабные столкновения", — пишет корреспондент РИА Новости Украины в репортаже "День Победы в Днепре. "Х… вы себе сломаете!".