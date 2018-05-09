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    День Победы в Киеве: "Дорогу ветеранам, фашизм не пройдет!"

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (360)

    (обновлено: )672200
    Тысячи киевлян прошли маршем по центру столицы, неся портреты своих родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Немногочисленные, но активные национал-радикалы не смогли сорвать праздник.
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Мало осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны, буквально единицы. Их сразу видно было в людском потоке, устремившемся 9 мая от станции метро "Арсенальная" к парку Вечной Славы: в ветеранам подходили, обнимали, дарили цветы, благодарили за Победу.

    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Они не побоялись отметить День Победы: лица ветеранов в Киеве

    Без георгиевских лент

    Благодарили ветеранов не все. У выхода из метро — многочисленные группы полиции и молодые люди с характерной внешностью: короткие стрижки, у многих — татуировки, на нарукавных желтых повязках — символика, напоминающая нацистскую. Из-за символики они и пришли.

    "Мы представляем общественные организации… Будем следить, чтобы здесь не было георгиевских лент, звезд, красных флагов и других символов, запрещенных законом", — заявил один из "добровольных полицаев". Своим сторонникам раздавали памятки с перечеркнутыми изображениями запрещенных в нынешней Украине символов: серп и молот, советский герб, даже пионерский значок…

    Повод проявить себя у общественников появился почти сразу: увидели мужчину с георгиевской лентой, попытались отобрать. Не вышло — кликнули полицию. Полицейские окружили мужчину, отделив от агрессивно настроенной группы националистов, ленту изъяли, провели к рамкам металлоискателей.

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    В другом месте возникла потасовка, за носителя "неправильной символики" заступились участники марша.

    В Житомире 9 мая задержали мужчину с флагом На Москву!
    Видео Житомир.info
    В Житомире задержали мужчину с флагом "На Москву!"

    "Украинский народ — это народ-победитель"

    Долгое время через рамки металлодетекторов никого не пропускали, на Арсенальной скопилось много народа — люди пришли с цветами, с портретами воевавших в Великую Отечественную родных.

    "Вот отец, вот тетя родня, она врачом была. Это дядя Валя, это дядя Гриша, он погиб в 41-м… Вся родня, все воевали", — показывает портреты военный пенсионер Сергей Максимович Рудой.

    Спрашиваю у него: как, по его мнению, в стране отмечают теперь День Победы?

    "Хотелось бы лучше. Вроде официально признают, но… реальность показывает, что — не очень. У нас все связывают с Россией, что это страна-агрессор — и поэтому у нас все должно быть не так, как у них. Но у нас есть общая история, есть общая Победа. И украинский народ — великий народ, народ-победитель, и большой ценой досталась эта победа. Я буду об этом помнить, мои дети будут помнить и, надеюсь, мои внуки будут помнить", — сказал Рудой.

    В это время к Вечному огню возлагали цветы официальные лица, а от Киево-Печерской Лавры к Вечному огню прошло шествие послушников и монахов Лавры, духовенства Киевской епархии. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отслужил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата.

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Марш мира в Днепре в окружении националистов

    На Арсенальной становилось все многолюднее, тут и там возникали споры с националистами, так, одна женщина посоветовала им убрать черно-красный флаг: "на День Победы с таким не ходят". Но "наци-общественники" пришли не для того, чтобы отмечать День Победы, а для того, чтобы испортить праздник.

    "Нация превыше всего!" — начали скандировать националисты. В ответ услышали многоголосое: "Фашизм не пройдет!". Эти слова участники марша еще не раз, их можно было увидеть и на плакатах рядом с перечеркнутой свастикой.

    "Постройте сначала что-нибудь…"

    Представитель столичной организации ветеранов призывает собравшихся: сюда пришли не только друзья, но и противники — не поддавайтесь на провокации, сразу обращайтесь к полиции…

    Провокации были, хотя серьезных эксцессов удалось избежать: в основном, наци отбирали ленточки, требовали убрать снимки с орденом Великой Отечественной войны (безуспешно), призывали на помощь полицию…

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    "Вы пришли не на свой праздник, уходите. Сюда пришли те, кому дорог День Победы, у кого родственники воевали, погибли в боях — чтобы вы жили. Вы еще молодые, историю не учили как следует… Постройте сначала что-нибудь, а то умеете только разрушать", — увещевал "добровольных полицаев" мужчина с портретом деда-ветерана.

    В Мелитополе произошла потасовка из-за георгиевских ленточек на участниках акции к 9 мая
    Видео twitter.com/baraban040867
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    "Историю мы знаем, это вы верите всяким мифам!" — отвечали ему националисты.

    "Эх, о чем с вами спорить!" — махнул рукой мужчина.

    "Эти недоросли организованно действуют! — удивилась пожилая киевлянка Лидия Николаевна. — И полиция с ними заодно". — "Мы тоже организованы. Посмотрите, сколько их, а сколько нас", — ответила ей другая женщина. — "Мы организованы, но мы — не организация. Мы придерживаемся схожего образа мыслей, но действуем врозь", — не согласилась Лидии Петровна.

    "Пора снова мобилизоваться"

    Колонна двинулась по направлению к Парку Вечной Славы, люди начали петь песни — "Вставай, страна огромная", "Катюша"… Группа "активистов" в масках, позаимствованных, по всей видимости, из гримерной фильма ужасов (от колонны их отсекла цепь полиции) попыталась заглушить песни участников марша барабанным боем. Снова раздалось скандирование: "Фашисты! Фашизм не пройдет!".

    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    vechirniykiev.com.ua
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    Возложение цветов прошло без осложнений (хотя националисты и здесь завязывали "дискуссии", а одна молодая девушка, пристроившись к полиции, пыталась срывать с участников марша все, что ей казалось "незаконным" (но скоро ее угомонили).

    Руководитель Киевской организации ветеранов Николай Мартынов произнес краткую речь, поздравив всех с Днем Победы.

    "Неисчислимые страдания и жертвы принесло для нас фашистское нашествие, — сказал Мартынов. — Но народ мобилизовался. Каждый рядовой, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать фашистов с нашей земли".

    "Пора снова мобилизоваться и снова победить фашистскую нечисть!" — крикнули из колонны.

    Минута молчания. После этого люди понесли цветы к Вечному огню. Колонна казалась нескончаемой. "Дорогу ветеранам! Фашизм не пройдет!" — скандировали участники марша.

    "Я пришла сюда не только потому, что это важно для меня, это важно для всех — помнить о годах испытаний и о Победе", — сказала зенитчица, ветеран ВОВ (ушла на войну добровольцем в 1941-м) Олимпиада Андреевна Кислюк.

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    "По сути, это тот же "Бессмертный полк", вынужденный, в силу политической обстановки на Украине, сменить свое название. Но суть та же — вспомнить о своих родных, воевавших за нашу мирную жизнь, — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина один из участников шествия. — И пусть Порошенко считает, что это элемент гибридной войны, пусть… Бог ему судья. А мы будем помнить".

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