День Победы в Киеве: "Дорогу ветеранам, фашизм не пройдет!"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Мало осталось живых ветеранов Великой Отечественной войны, буквально единицы. Их сразу видно было в людском потоке, устремившемся 9 мая от станции метро "Арсенальная" к парку Вечной Славы: в ветеранам подходили, обнимали, дарили цветы, благодарили за Победу.

Без георгиевских лент

Благодарили ветеранов не все. У выхода из метро — многочисленные группы полиции и молодые люди с характерной внешностью: короткие стрижки, у многих — татуировки, на нарукавных желтых повязках — символика, напоминающая нацистскую. Из-за символики они и пришли.

"Мы представляем общественные организации… Будем следить, чтобы здесь не было георгиевских лент, звезд, красных флагов и других символов, запрещенных законом", — заявил один из "добровольных полицаев". Своим сторонникам раздавали памятки с перечеркнутыми изображениями запрещенных в нынешней Украине символов: серп и молот, советский герб, даже пионерский значок…

Повод проявить себя у общественников появился почти сразу: увидели мужчину с георгиевской лентой, попытались отобрать. Не вышло — кликнули полицию. Полицейские окружили мужчину, отделив от агрессивно настроенной группы националистов, ленту изъяли, провели к рамкам металлоискателей.

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В другом месте возникла потасовка, за носителя "неправильной символики" заступились участники марша.

"Украинский народ — это народ-победитель"

Долгое время через рамки металлодетекторов никого не пропускали, на Арсенальной скопилось много народа — люди пришли с цветами, с портретами воевавших в Великую Отечественную родных.

"Вот отец, вот тетя родня, она врачом была. Это дядя Валя, это дядя Гриша, он погиб в 41-м… Вся родня, все воевали", — показывает портреты военный пенсионер Сергей Максимович Рудой.

Спрашиваю у него: как, по его мнению, в стране отмечают теперь День Победы?

"Хотелось бы лучше. Вроде официально признают, но… реальность показывает, что — не очень. У нас все связывают с Россией, что это страна-агрессор — и поэтому у нас все должно быть не так, как у них. Но у нас есть общая история, есть общая Победа. И украинский народ — великий народ, народ-победитель, и большой ценой досталась эта победа. Я буду об этом помнить, мои дети будут помнить и, надеюсь, мои внуки будут помнить", — сказал Рудой.

В это время к Вечному огню возлагали цветы официальные лица, а от Киево-Печерской Лавры к Вечному огню прошло шествие послушников и монахов Лавры, духовенства Киевской епархии. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий отслужил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата.

На Арсенальной становилось все многолюднее, тут и там возникали споры с националистами, так, одна женщина посоветовала им убрать черно-красный флаг: "на День Победы с таким не ходят". Но "наци-общественники" пришли не для того, чтобы отмечать День Победы, а для того, чтобы испортить праздник.

"Нация превыше всего!" — начали скандировать националисты. В ответ услышали многоголосое: "Фашизм не пройдет!". Эти слова участники марша еще не раз, их можно было увидеть и на плакатах рядом с перечеркнутой свастикой.

"Постройте сначала что-нибудь…"

Представитель столичной организации ветеранов призывает собравшихся: сюда пришли не только друзья, но и противники — не поддавайтесь на провокации, сразу обращайтесь к полиции…

Провокации были, хотя серьезных эксцессов удалось избежать: в основном, наци отбирали ленточки, требовали убрать снимки с орденом Великой Отечественной войны (безуспешно), призывали на помощь полицию…

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"Вы пришли не на свой праздник, уходите. Сюда пришли те, кому дорог День Победы, у кого родственники воевали, погибли в боях — чтобы вы жили. Вы еще молодые, историю не учили как следует… Постройте сначала что-нибудь, а то умеете только разрушать", — увещевал "добровольных полицаев" мужчина с портретом деда-ветерана.

"Историю мы знаем, это вы верите всяким мифам!" — отвечали ему националисты.

"Эх, о чем с вами спорить!" — махнул рукой мужчина.

"Эти недоросли организованно действуют! — удивилась пожилая киевлянка Лидия Николаевна. — И полиция с ними заодно". — "Мы тоже организованы. Посмотрите, сколько их, а сколько нас", — ответила ей другая женщина. — "Мы организованы, но мы — не организация. Мы придерживаемся схожего образа мыслей, но действуем врозь", — не согласилась Лидии Петровна.

"Пора снова мобилизоваться"

Колонна двинулась по направлению к Парку Вечной Славы, люди начали петь песни — "Вставай, страна огромная", "Катюша"… Группа "активистов" в масках, позаимствованных, по всей видимости, из гримерной фильма ужасов (от колонны их отсекла цепь полиции) попыталась заглушить песни участников марша барабанным боем. Снова раздалось скандирование: "Фашисты! Фашизм не пройдет!".

Возложение цветов прошло без осложнений (хотя националисты и здесь завязывали "дискуссии", а одна молодая девушка, пристроившись к полиции, пыталась срывать с участников марша все, что ей казалось "незаконным" (но скоро ее угомонили).

Руководитель Киевской организации ветеранов Николай Мартынов произнес краткую речь, поздравив всех с Днем Победы.

"Неисчислимые страдания и жертвы принесло для нас фашистское нашествие, — сказал Мартынов. — Но народ мобилизовался. Каждый рядовой, труженики тыла сделали все, чтобы изгнать фашистов с нашей земли".

"Пора снова мобилизоваться и снова победить фашистскую нечисть!" — крикнули из колонны.

Минута молчания. После этого люди понесли цветы к Вечному огню. Колонна казалась нескончаемой. "Дорогу ветеранам! Фашизм не пройдет!" — скандировали участники марша.

"Я пришла сюда не только потому, что это важно для меня, это важно для всех — помнить о годах испытаний и о Победе", — сказала зенитчица, ветеран ВОВ (ушла на войну добровольцем в 1941-м) Олимпиада Андреевна Кислюк.

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"По сути, это тот же "Бессмертный полк", вынужденный, в силу политической обстановки на Украине, сменить свое название. Но суть та же — вспомнить о своих родных, воевавших за нашу мирную жизнь, — сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина один из участников шествия. — И пусть Порошенко считает, что это элемент гибридной войны, пусть… Бог ему судья. А мы будем помнить".