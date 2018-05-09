В Киеве произошел конфликт из-за красной звезды

Видео Страна.ua

В Киеве возле станции метро "Арсенальная" в среду, 9 мая произошел конфликт из-за советской символики, которая была на плакате у одного из участников акции "Бессмертный полк".

При прохождении металлоискателя один из членов националистической организации потребовал от пожилого мужчины убрать советскую красную звезду и вовсе убрать плакат. В ответ пенсионер просил не провоцировать его.

Смотрите также: День Победы в Киеве: первые столкновения, задержания и кровь

Напомним, в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

Смотрите также: В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание