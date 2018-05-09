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    В Киеве произошел конфликт из-за красной звезды

    (обновлено: )9401
    В Киеве у станции метро "Арсенальная" произошел конфликт между пожилым мужчиной и членами националистической организации, которые требовали убрать плакат с красной звездой.
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    В Киеве возле станции метро "Арсенальная" в среду, 9 мая произошел конфликт из-за советской символики, которая была на плакате у одного из участников акции "Бессмертный полк".

    При прохождении металлоискателя один из членов националистической организации потребовал от пожилого мужчины убрать советскую красную звезду и вовсе убрать плакат. В ответ пенсионер просил не провоцировать его.

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    Напомним, в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

    В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

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