Полиция назвала число задержанных из-за запрещенной символики в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во время мероприятий ко Дню Победы в Киеве правоохранители задержали 10 человек за использование запрещенной символики. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает "Укринформ".

"На эту минуту ситуация стабильная. Задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики. Кроме того, принимается решение по составлению админпротоколов по 14 человек", — сказал Яровой.

Он добавил, что задержаны и руководителя общественной организации С14: "Решение будет приниматься".

В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.