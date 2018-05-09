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    Полиция назвала число задержанных из-за запрещенной символики в Киеве

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (360)

    (обновлено: )17924
    В Киеве задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики. Кроме того, принимается решение по составлению админпротоколов по 14 человек.
    Пожилая женщина с георгиевской ленточкой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Во время мероприятий ко Дню Победы в Киеве правоохранители задержали 10 человек за использование запрещенной символики. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает "Укринформ".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    "На эту минуту ситуация стабильная. Задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики. Кроме того, принимается решение по составлению админпротоколов по 14 человек", — сказал Яровой.

    Он добавил, что задержаны и руководителя общественной организации С14: "Решение будет приниматься".

    В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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    За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.

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