В Днепре задержали мужчину с пистолетом на мероприятиях ко Дню Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Мужчину с травматическим пистолетом и патронами задержали во время массовых мероприятий ко Дню Победы в Днепре, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"На проспекте Яворницкого в Днепре у 61-летнего мужчины изъяли травматический пистолет "ФОРТ" и два магазина с патронами к нему. Разрешения на оружие мужчина при себе не имел. Сейчас он доставлен в отделение полиции", — говорится в сообщении.

По данным полиции, по состоянию на 14.00 грубых нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий в Днепропетровской области не зафиксировали. Полицейские составили четыре административных протокола за использование георгиевской ленточки. В Никополе полиция завела уголовное дело против человека, который продавал воздушные шарики с изображением запрещенной в Украине символики.

В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.