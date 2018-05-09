Кривой Рог отметил День Победы на рассвете

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в среду состоялась акция, посвященная Дню Победы.

По традиции, Кривой Рог отмечает 9 Мая в четыре утра, так как город во время Второй мировой войны освобождали на рассвете.

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Позднее в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

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