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    Фотоленты

    Кривой Рог отметил День Победы на рассвете

    Тема:

    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (29)

    (обновлено: )194
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    1kr.ua
    День Победы в Кривом Роге
    1kr.ua
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    34.ua
    День Победы в Кривом Роге
    34.ua
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин
    День Победы в Кривом Роге
    РИА Новости Украина Сергей Милютин

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    В Кривом Роге (Днепропетровская область) в среду состоялась акция, посвященная Дню Победы.

    По традиции, Кривой Рог отмечает 9 Мая в четыре утра, так как город во время Второй мировой войны освобождали на рассвете.

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

    Позднее в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

    В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

    Смотрите также: В центре Киева пытались прорвать кордон полиции, первое задержание

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