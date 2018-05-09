Парад Победы в Москве

На Красной площади в Москве в среду проходит торжественный военный парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нем принимает участие более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и техники и 75 самолетов и вертолетов.

На парад прибыл президент России Владимир Путин.

Российская армия покажет на параде автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", а также БМПТ "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

Генеральная репетиция Парада на Красной площади в Москве состоялась 6 мая. Правда, репетиция воздушной части парада была отменена из-за погодных условий.