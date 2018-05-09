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    Парад Победы в Москве

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    В Параде Победы в Москве принимает участие более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и техники и 75 самолетов и вертолетов. Российская армия покажет на параде новые образцы вооружений.
    РИА Новости Ruptly TV

    На Красной площади в Москве в среду проходит торжественный военный парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    В нем принимает участие более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и техники и 75 самолетов и вертолетов.

    На парад прибыл президент России Владимир Путин.

    Российская армия покажет на параде автомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", а также БМПТ "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9".

    Генеральная репетиция Парада на Красной площади в Москве состоялась 6 мая. Правда, репетиция воздушной части парада была отменена из-за погодных условий.

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