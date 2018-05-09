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    Политика

    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (323)

    (обновлено: )26430
    В среду Украина отмечает 9 Мая - 73-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В крупнейших городах страны запланированы массовые акции с участием политиков и ветеранов, силовики готовятся к провокациям.
    Ветераны в киевском парке Славы. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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    За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.

    Уже в ночь на 9 мая в Днепре вандалы нанесли провокационные надписи антисоветского содержания на стене возле монумента Славы на улице 6-й Стрелковой дивизии.

    dp.informator.ua
    Провокационные надписи возле монумента Славы в Днепре

    В Киеве в 9.00 начнется церемония памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Площади Славы.

    В связи с запланированным прибытием президента Украины Петра Порошенко еще в ночь на среду правоохранительные органы перекрыли центр Киева для автомобильного транспорта. В районе Парка Славы вход осуществляется через рамки металлодетектора, проезжая часть перегорожена металлическим забором.

    фото 112. Украина
    Перегороженные улицы Киева 9 мая

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    Позднее предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий возглавит панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной славы. В 10.00 начнется шествие послушников и монахов Киево-Печерской Лавры, духовенства Киевской епархии, студентов Киевской духовной академии и семинарии к месту проведения панихиды.

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    Кроме того, в 9.30 у станции метро "Арсенальная" начнется шествие ветеранов к Парку Вечной славы, где в 12.00 состоится возложение цветов.

    Ранее "Организация украинских националистов" заявила, что намерена организовать в Киеве 9 мая патрулирование и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк".

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