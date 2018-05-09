Центр Киева перекрыт для автомобилистов

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду в Киеве перекрыто движение автомобильного на центральных улицах в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
По информации МВД Украины, движение ограничено с 3:00 ночи и до завершения мероприятий, посвященных Дню победы.
Полиция приводит список закрытых для автомобильного движения улицы:
— Площадь Славы
— аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы
— участок ул. Лаврская — ул. Запечерная
— ул. Лаврская — въезд в музей Локальных конфликтов,
— ул. Лаврская — ул. Старонаводницкая
— ул. Добровольческих Батальонов — ул. Радиальная
— ул. Цитадельная — ул. Лейпцигская
— ул. Цитадельная — ул. Лаврская
— ул. Омельяновича-Павленко — ул. Григория Царика
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— пер. Инженерный — ул. Ивана Мазепы
— ул. Московская — ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная"
— ул. Михаила Грушевского — пер. Виноградный
— ул. Лаврская — пер. Лаврский.