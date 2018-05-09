Центр Киева перекрыт для автомобилистов

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду в Киеве перекрыто движение автомобильного на центральных улицах в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По информации МВД Украины, движение ограничено с 3:00 ночи и до завершения мероприятий, посвященных Дню победы.

Полиция приводит список закрытых для автомобильного движения улицы:

— Площадь Славы

— аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы

— участок ул. Лаврская — ул. Запечерная

— ул. Лаврская — въезд в музей Локальных конфликтов,

— ул. Лаврская — ул. Старонаводницкая

— ул. Добровольческих Батальонов — ул. Радиальная

— ул. Цитадельная — ул. Лейпцигская

— ул. Цитадельная — ул. Лаврская

— ул. Омельяновича-Павленко — ул. Григория Царика

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— пер. Инженерный — ул. Ивана Мазепы

— ул. Московская — ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная"

— ул. Михаила Грушевского — пер. Виноградный

— ул. Лаврская — пер. Лаврский.