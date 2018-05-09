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    Киев

    Центр Киева перекрыт для автомобилистов

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (26)

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    Уже в три часа ночи на 9 мая силовики перекрыли центр Киева для автомобильного транспорта. Наибольшее количество улиц перекрыто в Печерском районе столицы.
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    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду в Киеве перекрыто движение автомобильного на центральных улицах в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

    День Победы под охраной. Как готовится Украина к 9 Мая. Инфографика
    РИА Новости Украина
    День Победы под охраной. Как Украина готовится к 9 Мая

    По информации МВД Украины, движение ограничено с 3:00 ночи и до завершения мероприятий, посвященных Дню победы.

    Полиция приводит список закрытых для автомобильного движения улицы:

    — Площадь Славы

    — аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы

    — участок ул. Лаврская — ул. Запечерная

    — ул. Лаврская — въезд в музей Локальных конфликтов,

    — ул. Лаврская — ул. Старонаводницкая

    — ул. Добровольческих Батальонов — ул. Радиальная

    — ул. Цитадельная — ул. Лейпцигская

    — ул. Цитадельная — ул. Лаврская

    — ул. Омельяновича-Павленко — ул. Григория Царика

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    — пер. Инженерный — ул. Ивана Мазепы

    — ул. Московская — ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная"

    — ул. Михаила Грушевского — пер. Виноградный

    — ул. Лаврская — пер. Лаврский.

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