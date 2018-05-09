9 мая. Украинцы одержали окончательную победу над попытками власти похоронить День Победы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина в среду отпраздновала 73-ю годовщины победы над нацистской Германией. Практически по всей стране прошли марши и шествия в память о победителях. Начиная с 2016 года, 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. На протяжении уже нескольких лет Украинский институт национальной памяти выступает с инициативой о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е число, когда праздник отмечают в большинстве стран Евросоюза. Украинские региональные СМИ путаются в новых названиях памятных дат и называют 9 мая "Днем памяти и примирения", пытаясь быть "святее самого Вятровича".

Несмотря на то, что власти пытаются изменить формат праздника, украинцы продолжают чтить истинных победителей. Только в Киеве, по разным оценкам, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие от 50 до 100 тысяч человек, хотя Петр Порошенко и приравнял эту акцию с гибридной войной.. Даже во Львове люди пришли к Мемориалу памяти с портретами.

Киев

Утром в парке Славы состоялась официальная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. Память погибших во Второй мировой войне почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак, патриарх Филарет.

facebook.com/petroporoshenko Мероприятия по случаю празднования Дня победы над нацизмом, 9 мая 2018 года

В связи с проведением, мероприятий, связанных с чествованием Дня Победы, центр Киева был взят под усиленную охрану, правопорядок в местах проведения акций обеспечивали две тысячи правоохранителей. По маршруту движения колонны "Бессмертного полка" взрывотехники и кинологи провели обследование, проверялись станции метрополитена и было перекрыто движение от станции метро "Арсенальная" в парк Вечной Славы.

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Тысячи людей пришли возложить цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы. Колонна на Арсенальной скандировала: "Фашизм не пройдет!"

На Арсенальной появились и люди, которые несли портреты с монстрами из компьютерных игр. Но им пройти не дали — полиция заблокировала активистов, которых было около 50 человек, и направила их по другому маршруту.

Все желающие участники акции смогли возложить цветы у мемориала. После возложения цветов участники шествия разошлись. К Вечному огню продолжали приходить люди, желающие почтить память погибших.

Обстановка в центре украинской столицы в целом спокойная. Полиция задержала пять человек в центре Киева во время проведения акции "Бессмертный полк", у двоих было при себе оружие. Правоохранители задержали и доставили в районное управление полиции мать погибшего депутата от "Партии регионов" Ирины Бережную Елену, которая является одним из организаторов марша "Никто не забыт! ничто не забыто".

Днепр

9 мая в Днепре началось с официальной части — возложения цветов к монументу Славы мэром Днепра Борисом Филатовым и областными властями.

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Памятуя о прошлогодних событиях, городские власти и полиция предприняли максимальные меры, чтобы избежать столкновений и беспорядков. К охране общественного порядка были привлечены полицейские, нацгвардейцы, студенты Академии Внутренних дел. Участок проспекта Яворницкого был буквально окружен кордонами правоохранителей, осматривали всех. Полицейские изымали холодное оружие, газовые баллончики. Работали кинологи. Полицейские задержали пожилого мужчину за советскую символику.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев День победы в Днепре в окружении националистов

Позже во время шествия "Бессмертного полка" произошли столкновения с полицией. К "Бессмертному полку" присоединился "Союз советских офицеров", последние несли огромную звезду. При пересечении проспекта Яворницкого в районе проспекта Гагарина дорогу им перегородила полиция. Но инцидент был непродолжителен, почти сразу все разрешилось, и колонна последовала к памятнику Славы. Несмотря на опасения, День Победы в Днепре прошел хоть и в тревожной, но в праздничной атмосфере. Оказавшись в агрессивном меньшинстве, ура-патриоты так и не решились на полномасштабные столкновения.

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в среду состоялась акция, посвященная Дню Победы. По традиции, Кривой Рог отмечает 9 Мая в четыре утра, так как город во время Второй мировой войны освобождали на рассвете.

Запорожье

По центральному проспекту Запорожья прошло шествие, анонсированное организацией "Полк Победы". Изначально было заявлено, что в акции примут участие восемь тысяч человек. В колонне маршировало несколько тысяч. Множество людей пожилого возраста собралось на Аллее Боевой Славы. В руках у участников шествия были красные флаги "Полк Победы 1941-45", люди пели гимн и скандировали "Фашизм не пройдет". Колонну сопровождали молодые люди из "Нацдружин". На Аллее Боевой славы собрались также ветераны АТО, нацгвардейцы. Второй год подряд запорожские активисты, чтобы помешать шествию, использовали таблички с изображением героев из игры престолов и других персонажей.

Запрещенных символов у участников митинга не было. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции и Нацгвардии.

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Мелитополь

На акции "Бессмертного полка" в Мелитополе (Запорожская область) произошли стычки полиции и участников шествия. На Братском кладбище появился мужчина, на груди которого была приколота "георгиевская" лента. Ее тут же попытались сорвать представители патриотических организаций. Завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям. В целом, запрещенной символики практически не было. На нескольких портретах участников Второй мировой была "георгиевская" лента. Но к ним тут же подходили полицейские и заклеивали ее красным скотчем.

Одесса

Более 15 тысяч одесситов приняли участие в акции "Бессмертный полк". С песнями военных лет, портретами родственников — участников войны, горожане прошли по Аллее славы и возложили цветы к Вечному огню у памятника Неизвестного матроса. При этом полицейские задержали лишь четырех нарушителей правопорядка за георгиевские ленточки и провокационные выкрики. Также в райотдел направили одного активиста. Мужчина распылил газовый баллончик против оппонента.

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Фото dumskaya.net Инцидент во время шествия ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года

Кременчуг

Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" прошла в Кременчуге Полтавской области. В шествии участвовали около сотни граждан. Их усиленно охраняли полицейские. Правоохранителей было практически столько же, сколько и участников шествия. Также с "полком" прошлись и участники местных националистических организаций. Молодые люди из С14 держали в руках портреты бойцов УПА, сообщило местное издание "Телеграфъ".

Львов РИА Новости Украина Евгений Котенко День Победы в Киеве: "Дорогу ветеранам, фашизм не пройдет!"

Во Львове на Марсовом поле собрались десятки людей, среди которых в основном ветераны Второй мировой войны. Некоторые были с портретами погибших родственников. Однако без конфузов не обошлось — пришел дедушка с футболкой с символикой СССР, его задержала полиция. Пришедшие возложили цветы. Впоследствии, священник провел молебен в память жертв кровавой войны. Там же находились и представители украинских патриотических организаций.

Памятные мероприятия также прошли в Стрые, Червонограде, Бориславе и других городах. В целом по Львову к охране общественного порядка задействовано 618 человек личного состава из различных подразделений.

Некоторые местные СМИ с издевкой сообщали о происходящем.

"Во Львове, на Марсовом поле, на улице Мечникова, десяток ветеранов пришли на празднование Дня "побєди"… На выступления "ветеранов" на русском языке патриоты выкрикивали "Слава Украине" и напоминали об уничтожении миллионов украинский сталинскими репрессиями.", — сообщило львовское издание "Вголос".

В этом году 9 мая во Львове "вечный огонь" на Холме Славы не зажигали.

Харьков

В Харькове после завершения церемонии возложения с участием официальных лиц к Мемориалу подошла группа людей преимущественно пожилого возраста с портретами участников Второй мировой войны со знаменем победы. Колонну возглавляла глава ныне запрещенной Компартии Украины в Харьковской области Алла Александровская. Выстроившись на центральной аллее, участники возложения скандировали: "Фашизм не пройдет", "С Днем победы". Участников этой акции по периметру окружили бойцы полицейского спецподразделения. Провокаций и беспорядков не было.

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Страна все равно празднует!

"Расколоть страну и назвать это праздником скорби и примирения. Унизить ветеранов, мобилизованных на Великую Отечественную Войну и победивших в ней, переименованием войны через 70 лет и переписыванием истории. И все это ради провалившейся гипотезы о том, что это принесет им голоса. Но рейтинги сыпятся. И страна все равно празднует", — написала на своей странице в Facebook политический консультант Елена Дьяченко.