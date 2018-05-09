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    Происшествия

    В Одессе задержали водителя авто с большим советским флагом

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (364)

    (обновлено: )564217
    Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи Площади 10 апреля. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района города его автомобиль был остановлен полицейскими.
    В Одессе задержали водителя иномарки с советским флагом
    ГУНП в Одесской области

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полицейские возбудили еще два уголовных дела по факту использования в Одессе и Одесской области советской символики, сообщается на сайте областного управления Нацполиции Украины.

    Шествие ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года
    Фото dumskaya.net
    9 мая. В Одессе и Запорожье горожане праздновали по-разному

    Ранее в среду в Одессе было возбуждено уголовное дело в связи с использованием красного флага с советской символикой.

    В Киевском районе Одессы полицейские остановили автомобиль BMW с красным флагом с советской символикой.

    Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи Площади 10 апреля. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района города его автомобиль был остановлен полицейскими. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

    ГУНП в Одесской области
    В Одессе задержали водителя иномарки с советским флагом

    Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 4361 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

    По данным ведомства, еще один флаг с советской символикой вывесил житель города из окна своей квартиры, его доставили в отделение полиции.

    "В села Фонтанка Лиманского района обнаружили очередного "поклонника" советской символики. Местный житель вывесил красный флаг с изображением серпа и молота на собственном балконе", — говорится в сообщении ведомства.

    ГУНП в Одесской области
    Полиция Одессы завела еще два уголовных дела в связи с использованием советской символики

    Возбуждены уголовные дела по статье "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

    В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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    За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.

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