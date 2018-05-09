Полиция отпустила всех задержанных на мероприятиях ко Дню Победы

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КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Всех 25 задержанных на массовых акциях ко Дню Победы уже отпустили, полиция до конца дня будет дежурить в усиленном режиме. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

В частности, Шевченко подтвердил, что всех задержанных уже отпустили.

Ранее сообщалось о 25 задержанных, в том числе об активисте праворадикальной организации C14 Сергея Мазура. Однако в МВД опровергли данную информацию.

"По ситуации с Сергеем Мазуром. Во время общения между людьми с разными идеологическими взглядами возник конфликт. Полиция, чтобы избежать эскалации, вывела участников за пределы проведения мероприятия. Сергея Мазура не задерживали, и в отношении него админпротокол не составлялся", — говорится в сообщении.

В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне. По всей страны запланировано около 1500 мероприятий, которые охраняют 17 тысяч силовиков.

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За несколько дней до праздника Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины заявили о возможных провокациях в День Победы и о проведении учений для предотвращения беспорядков.