9 мая. В Одессе и Запорожье горожане праздновали по-разному

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, в Днепре и Харькове прогнозы о провокациях и столкновениях не подтвердились, и праздничные мероприятия прошли без инцидентов. Чем запомнится праздник для одесситов, рассказал специальный корреспондент Голос Столицы Александр Тарасенко.

Акции ко Дню Победы уже завершились? Обошлось без инцидентов?

— Столкновений, провокаций, к счастью, пока что не было. Очень хорошо сегодня работают сотрудники полиции. Более тысячи человек сегодня охраняют правопорядок в городе и в области. Также работают сотрудники ВСУ. Главные мероприятия уже состоялись. Это, в первую очередь, возложение цветов на Аллее славы возле Памятника неизвестному матросу. Это была самая массовая акция. Там было руководство города и области. Были пламенные речи, как обычно. И уже большая гора цветов выросла возле Памятника неизвестному Матросу. И люди продолжают нести сюда цветы, и будут нести на протяжении всего дня. Также в 10:15 состоялось возложение венков на траверсе Одесского залива, где с катеров Военно-морского флота Украины были возложены памятные венки. И в 10:15 также началось возложение цветов на площади 10-го апреля. Такими были основные мероприятия.

Была ли использована запрещенная символика? Как на нее реагируют правоохранители?

— Символики практически не было. Были единичные случаи, которые выявляли полицейские. Было очень строгое предупреждение накануне от главы Одесской полиции, от полиции Одесской области. И на входе на Аллею Славы стоят рамки металлодетекторов, металлоискателей, и все люди, которые проходят, хотят попасть на территорию, возложить цветы или просто почтить память своих предков, они должны, в первую очередь, пройти через эти рамки металлодетекторов. И они также подвергаются осмотру сумки и личные вещи на предмет запрещенных вещей, в том числе и георгиевских ленточек, знамен и различной символики СССР. Насколько я знаю, пока что только один был такой случай выявлен. У одной женщины была замечена георгиевская ленточка. Сотрудники полиции ее остановили, ленточку изъяли. И женщину отвезли в ближайший участок для оформления административного протокола.

Фото dumskaya.net Инцидент во время шествия ко Дню Победы в Одессе 9 мая 2018 года

Какая сейчас погода в Одессе?

— Погода пока что пасмурная. Грозы как таковой нет. Но обещают сегодня дождь, особенно, во второй половине дня. Также на море уже начинается небольшой шторм. Сегодня — до 11 метров в секунду порывы ветра. Поэтому ожидается шторм. И ожидается ухудшение погоды. Надеюсь, это не помешает трем праздничным концертам, которые также сегодня проходят в городе. Они в 12 часов дня стартовали в Одесском горсаду, в парке Горького… выступят духовые оркестры Вооруженных сил Украины, а также Военной академии. Там тоже ожидается довольно много людей. И будем надеяться, что дождь не помешает этим запланированным акциям. Потому что все-таки день — довольно значимый для Одессы, и давно его ожидали.

Как одесситы относятся к дню 9 мая?

— Конечно же, для многих одесситов, для большинства из них, я думаю, это очень большой праздник. И многие сегодня, тем более, выходной день, оправляются в различные такие памятные места — на Аллею Славы, к памятнику Крылья Славы, а также на 411-ю батарею, где также с 13:00 организованы полевая кухня и различные памятные мероприятия, посвященные ветеранам. Конечно, одесситы поддерживают этот праздник. И многие считают своим долгом почтить память тех, кто освобождал нашу землю, и возложить цветы. Конечно же, в честь выходного люди хотели уехать за город, но многие остались из-за неблагоприятного прогноза погоды. Оживления в городе пока что не наблюдается. В основном, только возле тех мест, где проходит возложение цветов. Там, где организованы концерты, также буде довольно много людей.

Как проходит празднование Дня Победы в Запорожье, рассказал специальный корреспондент "ГС" Валерий Козицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки святкові заходи кардинально відрізняються від тих, що проходять по всій Україні?

— Навряд чи кардинально. Центральна Алея Слави, тут і зараз знаходяться люди. Головне, чого побоювалися тут в нас, в Запоріжжі, що будуть сутички під час ходи "Полку Перемоги". На щастя, ніяких сутичок абсолютно не було. Не було ніякої комуністичної символіки. Минулого року був не надто вдалий досвід, коли мали місце сутички. Зараз я пройшов поруч з цією ходою, протягом всього їх маршруту, майже кілометр, все було тихо і спокійно. Щоправда, хода супроводжувалася достатньо великою кількістю правоохоронців. Були Нацгвардія, поліція, "Національні дружини", активісти. До речі, активісти зі своїми портретами також супроводжували цю колону. І як говорили, для того, аби не допустити появи саме комуністичної символіки під час цієї ходи, у підсумку, поклали квіти біля монументу та розійшлися. Щоправда, були пісні "День Победы", "Катюша", і звичайно паралельно лунали і Гімн України, українські народні пісні.

Скільки правоохоронців чергує на вулицях?

— Так, дійсно, заходи безпеки посилені. Більше тисячі правоохоронців, на мій погляд, зараз по всьому місту знаходяться. І головна мета, як я вже сказав, це хода Полку Перемоги. Заявляли на 8 тисяч ходу, правоохоронці очікували десь приблизно 1 600 учасників. У підсумку пройшло ходою трохи більше 500-т. Від 500-т до 600-т. Я розмовляв з правоохоронцями, їх тут зараз на Алеї Слави дуже багато. І мабуть, саме завдяки тому, що підвищені заходи безпеки, не було жодної сутички, на відміну від минулого року, в Запоріжжі під час святкування 9 травня.

Цієї ночі правоохоронці провели обшуки в Мелітопольській міські організації Союзу лівих сил. Що знайшли?

— Так, в Мелітополі ситуація — дещо інша. Там все дещо напруженіше. На превеликий жаль, я поки що не отримав офіційних коментарів від поліції щодо того, що там відбувалося. Але в соцмережах пишуть, що там дійсно проводилися обшуки. Шукали комуністичну символіку. Більше того, сьогодні зранку там затримали, вивезли три автобуси потенційних провокаторів. Але повторюся, поки що немає офіційної інформації від представників Нацполіції. Тому не буду стверджувати, що проходить у Мелітополі.

Як мешканці Запоріжжя ставляться до Дня Перемоги?

— Ви знаєте, дійсно святкують. Дійсно… Не можу сказати, що надто святковий настрій. Але тим не менше, принаймні, тут, на Алеї Слави, люди вітають одне одного зі святом. Хоча знову-таки, я говорю з власного досвіду, у минулих роках цих привітань було більше. Зараз якось все це дещо стриманіше. Тільки на Алеї Слави зараз проходять масові заходи. Решта міста — майже пуста, майже порожня. Дуже багато виїхали за місто, влаштували собі звичайних вихідний. Не можу сказати, що так вже відчувається свято. Але тим не менше, для тих людей, які прибули, які тут, це дійсно святковий день.

Чи були спроби заробити балів для рейтингу на темі Дня Перемоги?

— Я зараз не можу стверджувати остаточно, чи були домовленості. Не рейтинги, а домовленості, саме домовленості. Чому так говорю? Тому що минулого року дійсно збиралися представники різних, полярно різних політичних сил, і домовлялися, що так, ми не застосовуємо силу, ви не достаєте комуністичну символіку. Ця домовленість минулого року була дещо порушена. Але у цих домовленостях брала участь обласна влада на найвищому рівні. Чи були такі домовленості у цьому році, я не беруся стверджувати. Але, напевне, досвід минулих років був врахований, і говорили, що так, проводьте кожен свої акції, але давайте все буде тихо, все буде мирно, і ніяких провокацій не буде.