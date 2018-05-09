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    "Интер" показывает концерт ко Дню Победы. "Нацкорпус" уже отреагировал

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (286)

    (обновлено: )4234383
    В националистической партии "Национальный корпус" заявили, что следят за концертом ко Дню Победы на телеканале "Интер" и анализируют его.
    Скришот видео концерта Интера ко Дню Победы
    "Интер"

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" показывает концерт ко Дню Победы, несмотря на акции националистов у офисов телеканала в Киеве.

    Концерт "Победа одна на всех" начался в 20.30, как и было запланировано.

    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

    В националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов") заявили, что следят за концертом и анализируют его. "План действий не один. На каждый шаг канала "Интер" будет соответствующая реакция", — сказал представитель партии во время общения с журналистами, трансляцию вели на Facebook "Национального корпуса".

    Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикалы начали пикет у двух офисов "Интера" в Киеве в среду, они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент".

    Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.

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