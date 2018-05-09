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    Здание "Интера" затянуло дымом

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (354)

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    Заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что в здании телеканала "Интер" пожара нет, но там бросили дымовые шашки. В настоящее время здание пикетируют националисты.
    Дым над зданием Интера в Киеве
    facebook.com/gozirka

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Задымленность возникла в здании телеканала "Интер" в Киеве из-за брошенной дымовой шашки, заявил заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

    Утром в среду возле офиса телеканала началась акция протеста с требованием снять из эфира "антиукраинский контент".

    Нацкорпус пикетирует телеканал Интер
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

    "Никакого там пожара нет, бросили дымовые шашки", — сказал Яровой журналистам. Он сообщил, что на место прибыли подразделения Нацполиции и Нацгвардии, ситуация находится под контролем.

    Смотрите также: Отрывок концерта к 9 Мая на "Интере", возмутивший националистов

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

    Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.

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