Здание "Интера" затянуло дымом

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Задымленность возникла в здании телеканала "Интер" в Киеве из-за брошенной дымовой шашки, заявил заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой.

Утром в среду возле офиса телеканала началась акция протеста с требованием снять из эфира "антиукраинский контент".

"Никакого там пожара нет, бросили дымовые шашки", — сказал Яровой журналистам. Он сообщил, что на место прибыли подразделения Нацполиции и Нацгвардии, ситуация находится под контролем.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Позже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал СМИ "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.