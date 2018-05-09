Возле монумента Славы в Днепре появились провокационные надписи

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Вандалы нанесли провокационные надписи антисоветского содержания на стене возле монумента Славы на улице 6-й Стрелковой дивизии в Днепре, сообщает в среду Информатор.

По данным издания, во вторник около 20:00 местные жители заметили, как группа людей рисует на стене на улице 6-й Стрелковой дивизии, которая ведет от проспекта Яворницкого до Набережной Победы. На место вызвали патрульную полицию.

"Неизвестные сразу убежали с места, но успели оставить на стене надписи белой краской: "Смерть красной гниде" и "Красный террор", —

Подробности происшествия выясняются.

Позже Артем Мураховский на своей странице в Facebook разместил пост о том, что к инциденту якобы причастна общественная организация "Лига востока".

День Победы пройдет в Украине под усиленной охраной правоохранителей. В частности, в Киеве состоятся сразу три акции — "Бессмертный полк", "Бессмертная дивизия" и "Смертный полк".