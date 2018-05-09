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    Общество

    Возле монумента Славы в Днепре появились провокационные надписи

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (323)

    (обновлено: )489013
    По данным местного издания, вечером во вторник вандалы оставили две надписи на стене возле монумента Славы на улице 6-й Стрелковой дивизии в Днепре. Подробности происшествия выясняются.
    Провокационные надписи возле монумента Славы в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Вандалы нанесли провокационные надписи антисоветского содержания на стене возле монумента Славы на улице 6-й Стрелковой дивизии в Днепре, сообщает в среду Информатор.

    Ветераны в киевском парке Славы. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ТЕМА ДНЯ: Украина отмечает День Победы 9 Мая

    По данным издания, во вторник около 20:00 местные жители заметили, как группа людей рисует на стене на улице 6-й Стрелковой дивизии, которая ведет от проспекта Яворницкого до Набережной Победы. На место вызвали патрульную полицию. 

    "Неизвестные сразу убежали с места, но успели оставить на стене надписи белой краской: "Смерть красной гниде" и "Красный террор", — 

    Подробности происшествия выясняются.

    Позже Артем Мураховский на своей странице в Facebook разместил пост о том, что к инциденту якобы причастна общественная организация "Лига востока". 

    День Победы пройдет в Украине под усиленной охраной правоохранителей. В частности, в Киеве состоятся сразу три акции — "Бессмертный полк", "Бессмертная дивизия" и "Смертный полк".

    РИА Новости Украина
    День Победы под охраной. Как готовится Украина к 9 Мая. Инфографика

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