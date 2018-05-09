9 мая в Харькове: на улицы вышли 15 тысяч человек

Фото 057.ua

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

9 мая в Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В честь праздника во многих городах организованы памятные мероприятия. Ожидалось, что акции будут сопровождаться беспорядками, спровоцированными разными взглядами участников на события того исторического периода. Поэтому меры безопасности были значительно усилены.

Как проходит чествование Дня Победы в Харькове, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка наразі ситуація в місті?

— Станом на 10:30 офіційні заходи на меморіалі Слави вже завершилися. Фактично можна сказати, що все пройшло без значних провокацій. Всього в урочистостях взяли участь близько 15 тис людей. Єдиною ложкою дьогтю в цьому заході був такий інцидент, що група людей скандувала: "Фашизм не пройдет", "Харьков — русский город". Однак все це завершилося кількаразовим скандуванням. Тобто не розвилося в будь-який конфлікт. Всі поклали квіти до меморіалу, все пройшло спокійно, мирно.

Смотрите также: В Днепре на Марше мира задержан мужчина за советскую символику

Сьогодні в Харкові до меморіалу прийшов "Безсмертний полк". Скільки людей зібрала ця акція?

— От, власне, вони і скандували. За моїми підрахунками, близько 200 людей зібрала ця акція. Однак, наголошу, що формально вона не називалася "Безсмертний полк". Я цікавився в поліції, заявка була просто на покладання квітів. Це просто називалося покладання квітів. Очолювала цю акцію Алла Александровська, голова облорганізації нині забороненої Комуністичної партії. Також не було формальних ознак "Безсмертного полку". Тому що люди не мали при собі будь-яких заборонених символів, як то стрічок георгіївських, в них були тільки портрети учасників Другої світової війни. Не знаю, формально це не є акцією "Безсмертний полк". Але всі ми розуміємо, що підтекстово вони це і мали на увазі. В тому числі скандуючи: "Харків — руський город", і "Фашизм не пройдет".

Ультраправі акції на сьогодні заплановані?

— Ні, націоналістичні організації не проводять сьогодні, за моєю інформацією, будь-яких акцій. "Національні дружини" були присутні тут, на меморіалі. Вони слідкували за тим, щоб учасники покладань не проносили на меморіал забороненої символіки. Поліція і "Національні дружини" цього добилися. георгіївських стрічок ніхто не помітив.

Організація "Світанок" повідомила, що у Харкові розтрощили дошку комсомольцям. Вам відомо щось про цей інцидент?

— На жаль, мені нічого про це не відомо.

Скільки правоохоронців зараз чергує в центрі міста?

— Про центр міста поки що немає сенсу говорити. Тому що всі ці громадські зібрання проходять в Лісопарку. Це трохи не центр. Так, сьогодні — набагато більше правоохоронців, ніж на покладанні 8 травня. Більше тисячі — це точно. Поліцейські по периметру дуже щільно оточили всі алеї меморіалу Слави. Перед покладанням та під час офіційних всіх заходів кінологи були, кінні патрулі. На вході біля Білгородського шосе стояли кордони поліцейських із металошукачами. Правоохоронці зазирали в сумки громадян і проводили такий візуальний огляд. Як я вже казав, на предмет наявності георгіївських стрічок. Але їх і не було. При мені у кількох членів громадських формувань, це або "Національні дружини", або "Національний корпус", там чітко не розрізниш їх, якщо чесно, я бачив, що вилучали газові балончики, але вони спокійно передавали їх, тобто не заносили за периметр на меморіал, на покладання.

Смотрите также: В Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку