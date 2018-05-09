День Победы в Полтаве: у мужчины изъяли буденовку с серпом и молотом

ГУНП в Полтавской области

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли у мужчины буденовку с серпом, молотом и пятиконечной звездой во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Полтаве, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Полицейские обнаружили среди участников памятного шествия 41-летнего мужчину в буденовке с серпом и молотом в сочетании с пятиконечной звездой. Буденовку изъяли", — говорится в сообщении. Полиция завела уголовное дело.

Как отметили в полиции, в целом мероприятия ко Дню Победы в городе прошли спокойно.

С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения. Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

В среду в Украине отмечается 73-й годовщина Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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