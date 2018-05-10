Меня избивали и радикалы, и полиция - мать Ирины Бережной

Глава "Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" — Елена Бережная рассказала, что во время задержания в центре Киева ее избивали и представители праворадикальной организации "С14", и сотрудники полиции.

Накануне сообщалось, что полицейские задержали Елену Бережную, мать погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, во время акции "Бессмертный полк" в Киеве.

По словам Бережной, во время акции к 9 Мая она была одета в футболку с надписью "Freedom is My Mood" (Мое настроение – свобода") и с лентой, которую, как она утверждает, националисты приняли за георгивскую.

"Я как организатор (акции "Бессмертный полк" — Ред.), в 9.08 по специальному проходу с правой стороны "Арсенальной" прошла проверку как и все, потому что у меня был портрет моего дедушки и портрет Олеся Бузины с цветами. Полтора часа мы вместе с ветеранскими организациями формировали колонну. Когда я подошла к оркестру, чтобы отвести его в сторону, собралась группа, в основном праворадикалов. Они начали на меня кричать из-за футболки и портрета Бузины", — рассказала женщина в комментарии NEWSONE.

Бережная отметила, что дала полицейским объяснение по поводу футболки. "Я полицейским начала объяснять, что мы организаторы. Говорила, позвоните Крищенко (глава Нацполиции города Киева — Ред.), я же сотрудничала с Нацполицией. Я ходила в этой футболке. У меня в сумке были распечатки с сайтами, где эту футболку можно купить. На ней нет георгиевской ленточки, это украшение выбрала фирма ZARA. Несмотря на то, что я дала такое подробное объяснение, на меня стали нападать праворадикалы. Мне сказали, что это "С14"", — уточнила она.

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Мать погибшей экс-"регионалки" утверждает, что полицейские и радикально настроенные активисты начали ее избивать.

"Вместе с полицией они начали меня избивать, скручивать руки. Повалили меня на пол — я ударилась головой об асфальт. Потащили меня к машине. Мне стало плохо и я попросила вызвать скорую помощь. Вместо этого они меня за руки за ноги затолкали в машину. Не хотели вызывать скорую помощь в райотделе полиции, пока не приехали ООН, ОБСЕ и адвокат, которого пригласили. Она (адвокат — Ред.) добилась, чтобы ее и врачей скорой пропустили ко мне", — подчеркнула Бережная.

По словам женщины, в райотделе ей говорили "подпишите протокол и мы Вас отсюда вышвырнем".

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Также Елена Бережная рассказала, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.

По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек.