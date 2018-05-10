Победителей не судят, а придется. Что будет с "делом 2 мая"?

Николай Песецкий, обозреватель

Весной 2014-го одесситы пали жертвами "воспитательной работы" националистов. Ужаснувшись расправой над соотечественниками, украинцы ожидали от власти расследования, что называется, по горячим следам. Будучи еще кандидатом в президенты Украины Петр Порошенко заверял: "я обещаю, что честное и непредубежденное расследование событий, которые произошли в Одессе 2 мая, будут предметом моего самого пристального внимания". Глава МВД Арсен Аваков убеждал, что первые приговоры по "делу 2 мая" будут вынесены уже осенью 2014 года.

Однако из года в год шансов на беспристрастное и прозрачное расследование становилось все меньше. А пиара и громких заявлений все больше. Постепенно "революционная команда" распалась на враждующие фракции. В приоритетах остались приумножение влиятельности и богатства. О данных обещаниях как-то позабыли.

До сих пор виновные не наказаны, подозреваемые остаются на свободе и продолжают кошмарить город. Центральная власть делает вид, будто ничего подобного в Одессе не происходило и никаких таких обязательств Киев на себя не брал. По крайней мере, такое впечатление остается, если отследить публичную реакцию полномочных представителей истеблишмента.

О чем только они не говорили 2 мая, лишь бы не комментировать зверства четырехлетней давности. Их не хватило даже на такой простой жест сострадания, как траурная свеча, которую в дни национальных трагедий по обыкновению зажигают на экранах.

Пустовать информационный вакуум не может, потому стал заполняться националистической трактовкой тех злосчастных событий.

"Мы должны сменить риторику. Мы обязаны заявить четко на всю страну, что этот день – день украинской победы, когда все одесситы вышли и защитили свой город", — призвал глава Одесской областной организации ВО "Свобода" Павел Кириленко.

"Мы пройдем Маршем и почтим память героев Игоря Иванова и Андрея Бирюкова. Подчеркиваю, именно героев, никак не жертв", — заявил накануне 2 мая заместитель Кириленко Александр Винницкий.

Действительно, одесское кровопролитие стало для ура-патриотов важным символическим завоеванием. Многие десятилетия их идеология несла пораженческое бремя. Приобретение настоящей государственной независимости на ее основе всегда заканчивалось крахом. Естественно, благодаря мощному влиянию России и ее сторонников внутри Украины, а не отторжению их кровожадных идей большинством населения.

Исходя из такой постановки проблемы, рецепт "национального возрождения" выглядел предельно просто: бескомпромиссная победа с сопутствующей аннигиляцией русо- и советскофильских настроений и их носителей. Что и было предварено в жизнь руками воинствующих активистов на глазах у всей страны.

Теперь они повсеместно настаивают, что этот день – праздничный. Ведь им "удалось, хоть и высокой ценой, но уберечь Одессу от кремлевского сценария по отделению от Украины".

Для киевской власти подобное мифотворчество является отличным поводом самоустраниться, что мы и наблюдали в этом году: зачем расследовать дело, если придворными националистами уже расставлены все точки на "i"? Произошедшее – не преступление, а "триумф", "АТО за несколько часов". Радикалы – не соучастники, а "герои", "освободители от российских оккупантов". Пострадавшая сторона – "диверсанты" и "коллаборанты". А предатели недостойны сожаления.

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Да и к чему нарываться на вердикт "преступление против человечности"? Проще подыгрывать тем, кто стремится выхолостить из народной памяти ужасы пережитого и увиденного, многократно повторяя мантру о "неминуемых потерях в национально-освободительной борьбе за независимость Украины".

Потому свирепым патриотичным трибунам и впредь будут предоставлять всевозможные информационные площадки, дабы угол общественного восприятия одесского бедствия сместить из опасной правовой плоскости в комфортную идеологическую.

Власть желает, чтобы в украинской истории остались только "свои": погромщики евреев, поляков, одесситов… Тысячи палачей, героизированных нынешним режимом. Ради "своих" высшие круги готовы на все. В их честь выпускают почтовые марки, чеканят монеты, переименовывают улицы.

Как молниеносно нашли обидчиков Парубия, Мосийчука, Гончаренко, Найема. На счет последнего журналист Айдер Муджабаев потребовал от Порошенко публичной реакции. "Если президент не выскажет свое мнение относительно нападения на Найема и попыток повлиять на него, следствие и суд, то президент в нашей стране не он. Вот и все: и это очень просто", – написал он в Facebook.

А Мустафа, всего-то, поучаствовал в небольшой бытовой потасовке. Но отважный защитник крымских татар Муджабаев требует справедливого правосудия для своего духовного брата с Майдана. Буквально готов призывать к импичменту. Почему же он молчит о полсотни убиенных в Доме профсоюзов? Неужто только из-за мировоззренческих отличий с пострадавшими одесский инцидент не подлежит расследованию на самом высоком уровне? Тогда уж пора прописать в Конституции, что любые действия в отношении собственных граждан государство будет предпринимать только после тщательного изучения их политических и исторических убеждений.

"За четыре года власть не сподобилась даже на то, чтобы хотя бы найти каких-то стрелочников. В огромном городе убили десятки людей и это подается как какая-то победа, защита от врагов и "сепаратистов". Убитых заочно называют нелюдями. О чем можно говорить, если в день трагедии власть санкционирует проведение марша с совершенно нацистскими лозунгами. Это преподносится как что-то патриотическое и жизнеутверждающее", — констатировал экс-губернатор Одессы, нардеп от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Упомянутый политиком марш – шествие националистов по центральным улицам Одессы во имя "украинского порядка". Киев даже не попытался урезонить носителей "праздничного настроения" в тот памятный день. Потому что они организовали власти информационное прикрытие. Марш "украинского порядка" – идеальное обстоятельство, чтобы избежать обсуждения неудобных фактов. И в качестве официальной и безальтернативной утвердить национал-патриотическую версию произошедших 2 мая событий.

Не отважился на противодействие радикалам и городской голова Геннадий Труханов. Он уже несколько лет сопротивляется идее Оппоблока увековечить память о всех без исключения погибших памятником или наименованием сквера на Куликовом поле в назидание о том дне. Причина открылась в недавно слитой прослушке главы САП Назара Холодницкого: мэр не желает огорчать столичных покровителей, потому держит город в "украинских цветах". А как уже стало ясно из "проукраинского" изложения тех событий, места в отечественной истории для погибших "куликовцев" нет.

Таким образом, альянс центральных и местных властей с ура-патриотами легализует убийство по политическим мотивам. Безнаказанность преступников, бездействие ответственных чиновников формируют новую этику, новую политическую культуру, в которой физическое уничтожение оппонента – нормальная практика. С тихого согласия промайданных элит террор становится главным способом управления государством.

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Однако одесситы пережили слишком много страданий, чтобы предать забвению злодеяния националистов и преступное бездействие власти в тот злополучный майский день.