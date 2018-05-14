В Кривом Роге уволили чиновницу из-за песни о военных РФ в Сирии

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Чиновницу Городского районного совета в Кривом Роге Днепропетровской области Валентину Игнатову уволили из-за скандала с исполнением на мероприятии в честь 9 Мая песни, посвященной российским солдатам в Сирии, сообщили Радио Свобода в райсовете.

Игнатова уволена с должности заведующей районным отделом культуры.

Ранее в СМИ появились кадры, как на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге звучит песня официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии.

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В райсовете сообщили, что основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленный на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны.