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    В Кривом Роге уволили чиновницу из-за песни о военных РФ в Сирии

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (399)

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    По данным СМИ, после исполнения песни, посвященной российским военным в Сирии, в ходе мероприятий к 9 Мая, уволена Валентина Игнатова с поста заведующей районным отделом культуры.
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
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    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Чиновницу Городского районного совета в Кривом Роге Днепропетровской области Валентину Игнатову уволили из-за скандала с исполнением на мероприятии в честь 9 Мая песни, посвященной российским солдатам в Сирии, сообщили Радио Свобода в райсовете.

    Игнатова уволена с должности заведующей районным отделом культуры.

    В Кривом Роге исполнили песню, посвященную военным РФ в Сирии. Видео
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    В Кривом Роге исполнили песню о российских военных в Сирии

    Ранее в СМИ появились кадры, как на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге звучит песня официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии.

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    В райсовете сообщили, что основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленный на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны.

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