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    Общество

    В Одессе внук ветеранов отказался судить мужчину за красный флаг 9 мая

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (397)

    (обновлено: )166130
    Одесский судья взял самоотвод по резонансному делу в связи с тем, что является внуком двух ветеранов Второй мировой войны. "Считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", - заявил судья.
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    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Одессе судья Малиновского райсуда Дмитрий Передерко отказался избирать меру пресечения мужчине, который 9 мая разъезжал по городу с большим красным флагом с изображением ордена Отечественной войны.

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    Передерко взял самоотвод, его пояснения внесены в реестр судебных решений 12 мая 2017 года. Оказалось, что судья является внуком ветеранов Второй войны, в связи с чем отказался считать пропагандой тоталитарного режима демонстрацию флага в День победы над нацизмом.

    "Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов "Отечественная война", инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5. В силу этих обстоятельств, а также в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной (Второй мировой) войны, его несгибаемой стойкости в борьбе с нацизмом, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена "Отечественная война" в дни празднования народного и государственного праздника "День Победы" как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства", — говорится в решении суда.

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    Напомним, что кроме мужчины с красным флагом полиция в Одессе на Аллее Славы полиция задержала двух человек, у которых были повязаны георгиевские ленточки.

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