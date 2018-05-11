Добкин все-таки надел георгиевскую ленточку 9 мая

Facebook Михаил Добкин

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин 9 мая в Берлине возле Памятника неизвестному солдату развернул советский флаг, а также прикрепил к пиджаку запрещенную в Украине георгиевскую ленточку.

Соответствующие фото одиозный политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Кто там в чем будет меня обвинять, мне глубоко все равно. Был я по той простой причине, что был уверен, что ни одна делегация… посольства Украины в Германии не придет и не возложит цветы… в знак уважения к… погибших во время штурма Берлина наших соотечественников… и людей других национальностей на тот момент большого и сильного Советского союза", — заявил Добкин в комментарии "Украинской правде".

Он добавил, что надел георгиевскую ленту "с гордостью".

Facebook Михаила Добкина Михаил Добкин с георгиевской лентой, запрещенной в Украине

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская на вопрос о том, подпадают ли действия народного депутата под уголовную ответственность, ответила, что не может комментировать фотографии, ведь для этого они должны быть рассмотрены экспертами, а для такой проверки необходимо соответствующее обращение.

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С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики, в том числе георгиевской ленты. Он также предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.

Напомним, ранее коллега Добкина по фракции, также бывший "регионал" Нестор Шуфрич рассказал, как обошел запрет на георгиевские ленточки.