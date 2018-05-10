Украина, 09.05.2018: люди перестали бояться, а радикалы теряют силу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Человеческая психология так устроена, что долго бояться человек не может. Рано или поздно организм устает и отвечает на постоянную тревогу. Как не может долго бояться и общество, на которое в течение четырех лет давили, заставляя изменить свои ценности, культуру, переписать историю и перечеркнуть память.

День Победы в Украине в 2018 году показал, что поменять название улиц можно, а состояние умов большинства – нельзя.

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Страха больше нет

Почти по всей стране 9 мая прошли марши и шествия в память о победителях. Десятки тысяч людей в Киеве, около 15 тысяч – в Харькове, Одессе, Запорожье...

Люди приходили с цветами, портретами погибших в Великую Отечественную родственников. Приходили целыми семьями и поздравляли друга. Конечно, все это под неусыпным присмотром радикалов-националистов, которые обещали «не допустить шествия "Бессмертного полка". Но не допустить у них не получилось. На этот раз действительно четко и грамотно сработали правоохранители: не допускали стычек и конфликтов или оперативно их гасили.

Благодаря этому митинги и шествия прошли хоть и с тревогой, но достаточно спокойно.

А главное, чувствовалось, что люди просто устали бояться. Им надоело, что агрессивное меньшинство решает, на каком языке им нужно разговаривать, какие праздники отмечать, какие фильмы и концерты смотреть. Это ярко проявлялось во время шествия в Киеве, где радикалов быстро ставили на место.

И еще было заметно, что националисты потеряли "моральное право" чувствовать себя хозяевами положения. Раньше, 2-3 года назад, они постоянно обвиняли пришедших в День Победы в "продажности Кремлю", называли их "агентами Путина", "пятой колонной". Но прошло время, радикалы были неформальной группой поддержки власти, и каков итог? Война в Донбассе стала источником обогащения для высших чиновников, товарооборот с Россией постоянно растет, а пугалки вроде "Путин нападет" так и остались страшилками.

И чего добились? Потому и остаются радикалам "атаки зеленкой" и попытки спровоцировать пришедших почтить память победителей, задеть их за живое. Для другого не хватает сил.

"Триумф Победы"

А простые украинцы, не пожелавшие отказаться от своего прошлого и памяти, вышли на митинги и высказали свою позицию – несмотря на запреты и гонения, на запугивания и преследования. Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что это уже не "Бессмертный полк", это – "Бессмертный фронт".

"Оружием и факельными шествиями, тотальной цензурой и пропагандой можно лишь временно принудить непокорных к повиновению, но это никак не изменит ни характер, ни душу народа, как писал Лебон. Сгинет власть майдана – сгинет и бандеровщина вмиг", – уверен Скубченко.

А политтехнолог Дмитрий Раимов назвал 9 мая в нынешнем году "триумфом Победы", пояснив, что люди перестали бояться.

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Провал "Единой страны"

День Победы показал, что бренд власти под названием "Единая страна" не подтвердился: Украина как была расколота, так и остается, говорит политолог Павел Рудяков.

Впрочем, добавляет он, в этом году власть в лице президента повела себя "мудрее, чем обычно": возложили цветы к Вечному огню, помолились, перекрестились, помолчали и не стали нагнетать.

«Потом это сдвинулось опять в сторону воинственных высказываний и более боевой риторики, но по крайней мере, легкий кивок в сторону значительной части населения, которая 9 мая отмечает как День памяти и День Победы, этот реверанс был сделан властью и лично Порошенко», – подчеркнул эксперт.

Это сигнал, который нужно приветствовать, уверен Рудяков.