Во Львове отменили концерт Козловского после выступления 9 мая в РФ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Концерт певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского, запланированный на 18 мая в ночном клубе Львова, отменили, сообщил один из организаторов мероприятия Юрчик Хомин.

"Друзья, официально! В связи с выступлением артиста 9 мая в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменено", – написал он на своей странице в Facebook, добавив, что в ближайшие сутки будет найдена замена.

Козловский в среду, 9 мая, выступил на концерте ко Дню Победы в Москве. По словам артиста, за последние четыре года он не выступал в России и считает это недопустимым "по понятным на это причинам", но на этот раз он получил приглашение от украинцев, которые живут в России, и после долгих раздумий согласился.