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    Во Львове отменили концерт Козловского после выступления 9 мая в РФ

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    Об отмене концерта Виталия Козловского во львовском ночном клубе сообщил один из организаторов мероприятия Юрчик Хомин. Оно было запланировано на 18 мая.
    Украинский певец Виталий Козловский
    Виталий Козловский, facebook

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Концерт певца, заслуженного артиста Украины Виталия Козловского, запланированный на 18 мая в ночном клубе Львова, отменили, сообщил один из организаторов мероприятия Юрчик Хомин.

    "Друзья, официально! В связи с выступлением артиста 9 мая в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменено", – написал он на своей странице в Facebook, добавив, что в ближайшие сутки будет найдена замена.

    Козловский в среду, 9 мая, выступил на концерте ко Дню Победы в Москве. По словам артиста, за последние четыре года он не выступал в России и считает это недопустимым "по понятным на это причинам", но на этот раз он получил приглашение от украинцев, которые живут в России, и после долгих раздумий согласился.

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