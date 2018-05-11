В Раде предложили сделать 9 мая рабочим днем

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Денисенко предлагает перенести праздничный нерабочий день с 9 мая Дня Победы над нацизмом на 8 мая, когда в Украине отмечается День памяти и примирения.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента в пятницу. В пояснительной записке к документу утверждается, что празднование Дня Победы в СССР 9 мая было обусловлено не историческими, а геополитическими причинами и "советской пропагандой".

"Более того, на сегодняшний день 9 мая имеет яркий современный идеологический окрас, который устойчиво ассоциируется с утверждением России как "сверхдержавы, победившей фашизм", — говорится в документе.

Автор законопроекта предлагает "восстановить историческую справедливость" о признание роли союзников (Великобритании, США и других стран антигитлеровской коалиции) в завершении европейской кампании во Второй Мировой Войне.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая — "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", — говорится в проекте закона.

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В Украине в этом году 8 мая отметили в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

С 2015 года Верховная Рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".