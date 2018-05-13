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    Эксперт резко прокомментировал визит Порошенко в Германию 9 мая

    (обновлено: )638141
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прокомментировал переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    РИА Новости Украина

    В Украине  поездка Порошенко в Германию представлялась, как чуть ли не согласие Европы на удаление Путина из "Нормандского формата" и усиление роли Порошенко в этом формате, пояснил Павел Рудяков, но это далеко не так.

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    "Это у нас так пытались это представить, но результаты показывают, что не стоило так подогревать интерес к этой встрече", – добавил эксперт.  

    Показательно, говорит политолог, что 10 числа Порошенко встречался с Меркель, а 9 мая у нее было 2 встречи с европейскими политиками: днем 9 мая она встретилась с президентом Косово Хашимом Тачи, а вечером того же дня – с членами коллективного президиума Боснии и Герцеговины. 

    "Если посмотреть со стороны, получилось, что мы попали в тройку самых проблемных территорий Европы с точки зрения Германии", – подчеркнул 

    Что будет дальше, прояснится 18 мая, когда Меркель встретится с Путиным в Сочи, уверен политолог: тогда станет понятно, в каком направлении пойдет европейская активность по мирному урегулированию в Донбассе. А она пойдет, считает Рудяков, поскольку, по его информации, уже подготовлены конкретные предложения. 

    Напомним, в Германии Порошенко, Меркель и Макрон обсудили включение пунктов о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс в Минские соглашения.

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