Порошенко в Германии, итоги визита

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Договоренность с Туском

Глава государства Петр Порошенко, дистанциировавшись от празднования Дня Победы в Украине, 9 мая отправился с официальным визитом в Германию. В этот же день он встретился в с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Как сообщили в пресс-службе главы государства, на встрече обсуждались вопросы Донбасса, а также санкции в отношении РФ.

"Президент Украины информировал президента Европейского Совета о ситуации на Донбассе, о ходе операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей. Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России", — говорится в сообщении.

Был затронут и острый для украинской власти вопрос проведения в стране реформ. В частности, создание Антикоррупционного суда. Помимо этого Порошенко и Туск говорили о реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о пути усиления помощи со стороны ЕС.

Одной из договоренностей, которой смог похвастаться Порошенко после встречи с Туском, оказалось лишь проведение следующего, юбилейного 20-го саммита Украина-ЕС этим летом (9 июля) в Брюсселе. Саммит Украина-ЕС проводится каждый год, начиная с 1997 года. Большинство из саммитов проводились в Брюсселе и Киеве. На последнем саммите в Киеве Порошенко высказывал надежду, что следующая встреча может состояться в Донецке или Ялте.

Переговоры с Меркель и Макроном

Однако основной целью визита Порошенко в Ахен были переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом немецкую делегацию Порошенко также пополнил глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Сама встреча лидеров трех государств прошла в превью церемонии вручения Макрону в Ахене международной премии "Карла Великого". В частности, Макрон был удостоен ее за "энергичное видение новой Европы".

Это первая встреча тройки лидеров "нормандского формата" за продолжительное время, однако стороны не позиционировали ее как "нормандские переговоры". Встреча была непродолжительной, и еще до того, как появились комментарии глав государств, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал переговоры успешными, но никаких подробностей не уточнил.

Подход к прессе трех лидеров государств по итогам переговоров не планировался, а Меркель назвала встречу хорошей без каких-либо конкретных итогов по обсуждаемым вопросам.

"Прошли хорошие трехсторонние переговоры при участии президентов Франции и Украины. Нам известно, что для решения международных конфликтов нужно много времени, но мы и дальше будем прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и независимости Украины", — сказала Меркель после переговоров в приветственной речи на церемонии вручения премии "Карла Великого".

Итоги Порошенко

В свою очередь Порошенко на брифинге также ограничился перечнем тезисов, которые обсуждались на переговорах с Меркель и Макроном. Но ни о каких прорывах в выступлении Порошенко речь не шла.

Одним из основных пунктов на переговорах, по словам Порошенко, был вопрос размещения миротворческой миссии в Донбассе, хотя ничего нового по этому поводу президент не сообщил.

"Обсудили эскалацию в Донбассе. <….> Мы настаиваем на том, чтобы перемирие, которое было объявлено перед Пасхой, российскими войсками соблюдалось. Мы тщательно обсудили возможные наши шаги по имплементации минских договоренностей с использованием элемента миротворцев. Мы настаиваем, что компонент по безопасности минских договоренностей невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии в Донбассе. Канцлер и президент поддержали эту позицию Украины, как это сделали наши американские партнеры. Россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко имплементована дорожная карта с учетом минских договоренностей и миротворцев. Это абсолютно ключевая позиция", — заявил Порошенко, добавив, что в понедельник, 14 мая, в этой связи в Киеве ожидают спецпредставителя США по вопросам переговоров по Украине Курта Волкера.

Напомним, что "план Волкера" по Донбассу заключается в том, чтобы в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН, в ее состав не включали российский персонал, и миссия имела бы свободу перемещения по всему Донбассу и контролировала украинскую сторону границы с Россией.

Вторым ключевым пунктом был вопрос проведения переговоров по Донбассу уже в "нормандском формате", вероятно, в Париже. Также обсуждался гуманитарный вопрос — в частности, речь также шла о пленных и политических заключенных.

"Мы четко скоординировали те шаги, которые мы должны сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата". Скорее всего, это может пройти в Париже. Мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня для того, чтобы обеспечить активные переговоры в этом формате", — анонсировал Порошенко.

Также, по словам президента, был затронут вопрос реализации проекта "Северный поток-2".

"По "Северному потоку-2" — мы подняли эту тему. Это также одна из тем, которая будет тщательно обсуждаться. Это опасность геостратегическая, оборонная. Украинская ГТС — один из элементов сдерживания агрессора и невозможно безответственно к этому относиться", — повторил свои заявления Порошенко, и уточнил, что тема создания антикоррупционного суда в Украине не обсуждалась.

Одновременно с этим президент, как обычно, заявил, что Украина обязательно присутствует в европейской повестке дня, а в Европе "никто от Украины не устал".

Отметим, что после встречи с Порошенко лидеры Германии и Франции проведут в мае переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Так, Меркель посетит Сочи, а Макрон — Москву.