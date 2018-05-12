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    Порошенко увеличил выплаты в случае гибели иностранцев в составе ВСУ

    (обновлено: )14605
    Президент Украины подписал закон, который повышает социальную защищенность иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.
    Петр Порошенко на встрече с командирами боевых подразделений ВСУ
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает размер единовременного пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

    На сайте администрации президента опубликовано пояснение к закону. Теперь размер выплат на погибшего украинского военного уравнялся с выплатами за погибших иностранцев.

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    "Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ", — сказано в сообщении АП.

    В тот же день пресс-центр Объединенных сил в Донбассе опубликовал информацию о том, что командующих ОС генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделение ВСУ, в котором служат иностранные граждане. "На передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые необходимо решить для обеспечения надежной обороны наших позиций. По итогам диалога Сергей Наев принял ряд решений", — говорится в сообщении пресс-центра.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что ни один из призывников на срочную службу не будет принимать участие в Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

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