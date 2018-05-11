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    Политика

    Опубликована вся переписка Онищенко с окружением Порошенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (408)

    (обновлено: )60070
    Фотографии всей переписки беглого депутата Александра Онищенко с окружением президента Петра Порошенко размещены на сайте slidstvo.info. Они переданы детективам НАБУ.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Журналисты обнародовали полный архив переписки покинувшего Украину депутата Верховной Рады Александра Онищенко с представителями окружения президента Петра Порошенко.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
    Die Welt: Онищенко о коррупции Порошенко. Откровенно

    Фотографии переписки размещены на сайте slidstvo.info (весь архив доступен по ссылке).

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    "Фотографии переписки переданы детективам Антикоррупционного бюро, которые ранее нарушили уголовное производство в отношении возможного подкупа народных депутатов Украины. Детективы НАБУ привлекли эти снимки к материалам уголовного производства", — отмечают журналисты.

    Ранее журналисты сообщили, что Александр Онищенко был посредником в переговорах между командами президента Петра Порошенко и главы партии "ВО "Батькивщина", экс-премьер-министром Юлии Тимошенко. Отмечается, что журналисты проекта встретились с Онищенко во Франции, и он показал им сообщения на своем телефоне, в которых обсуждались, в том числе, голосования в парламенте. Предположительно, речь идет о периоде с 2014 по 2016 годы. 

    slidstvo.info
    Архив переписки Онищенко с окружением Порошенко
    slidstvo.info
    Архив переписки Онищенко с окружением Порошенко

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