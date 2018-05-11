Опубликована вся переписка Онищенко с окружением Порошенко

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Журналисты обнародовали полный архив переписки покинувшего Украину депутата Верховной Рады Александра Онищенко с представителями окружения президента Петра Порошенко.

Фотографии переписки размещены на сайте slidstvo.info (весь архив доступен по ссылке).

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"Фотографии переписки переданы детективам Антикоррупционного бюро, которые ранее нарушили уголовное производство в отношении возможного подкупа народных депутатов Украины. Детективы НАБУ привлекли эти снимки к материалам уголовного производства", — отмечают журналисты.

Ранее журналисты сообщили, что Александр Онищенко был посредником в переговорах между командами президента Петра Порошенко и главы партии "ВО "Батькивщина", экс-премьер-министром Юлии Тимошенко. Отмечается, что журналисты проекта встретились с Онищенко во Франции, и он показал им сообщения на своем телефоне, в которых обсуждались, в том числе, голосования в парламенте. Предположительно, речь идет о периоде с 2014 по 2016 годы.

slidstvo.info Архив переписки Онищенко с окружением Порошенко