наверх
26.04.201816:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Ризатдинова раскрыла подробности романа с Онищенко

    (обновлено: )21801
    По словам олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой, отношения с Онищенко развивались стремительно и он покорил отнюдь не дорогими подарками.
    Анна Ризатдинова
    annarizatdinova

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала о подробностях романа с беглым нардепом и олигархом Александром Онищенко.

    "Повстречав Александра, я сразу почувствовала, что это не просто знакомство, не просто влюбленность, а действительно что —то большее. Наши отношения развивались стремительно. Мы оба спортсмены, поэтому много раз пересекались на спортивных мероприятиях, но мне в ту пору было настолько неинтересно все, кроме моей олимпийской медали, что я ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я была полностью закрыта, зашторена и занималась своим делом", — рассказала Ризатдинова "Караван историй".

    annarizatdinova
    Александр Онищенко и Анна Ризатдинова

    По словам спортсменки, после Олимпиады в Рио она начала осматриваться, так как осознала, что хочет семью, что в спорте сделала что хотела, добилась своего максимума, и пора переходить к следующему этапу.

    annarizatdinova
    Анна Ризатдинова с сыном

    "Наверное, все думают, что Александр покорил меня какими-­то безумными подарками, машинами-­квартирами. Доказывать никому ничего не буду. Но на самом деле он сразил меня своим отношением. Для него чрезвычайно важны такие качества, как человечность, доброта, искренность, честность. Видимо, в его окружении они в дефиците. И он почувствовал во мне эту искренность, увидел настоящую меня — и уже не отпускал. У нас все получилось очень быстро. Итогом стал замечательный ребенок, наш сын Роман, просто копия папы. Говорят, если малыш рождается настолько похожим на отца, значит, мать доказала силу своей любви к мужу. Сын даже характером напоминает своего папу", — призналась спортсменка.

    Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

    У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата