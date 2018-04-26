Ризатдинова раскрыла подробности романа с Онищенко

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова откровенно рассказала о подробностях романа с беглым нардепом и олигархом Александром Онищенко.

"Повстречав Александра, я сразу почувствовала, что это не просто знакомство, не просто влюбленность, а действительно что —то большее. Наши отношения развивались стремительно. Мы оба спортсмены, поэтому много раз пересекались на спортивных мероприятиях, но мне в ту пору было настолько неинтересно все, кроме моей олимпийской медали, что я ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я была полностью закрыта, зашторена и занималась своим делом", — рассказала Ризатдинова "Караван историй".

annarizatdinova Александр Онищенко и Анна Ризатдинова

По словам спортсменки, после Олимпиады в Рио она начала осматриваться, так как осознала, что хочет семью, что в спорте сделала что хотела, добилась своего максимума, и пора переходить к следующему этапу.

annarizatdinova Анна Ризатдинова с сыном

"Наверное, все думают, что Александр покорил меня какими-­то безумными подарками, машинами-­квартирами. Доказывать никому ничего не буду. Но на самом деле он сразил меня своим отношением. Для него чрезвычайно важны такие качества, как человечность, доброта, искренность, честность. Видимо, в его окружении они в дефиците. И он почувствовал во мне эту искренность, увидел настоящую меня — и уже не отпускал. У нас все получилось очень быстро. Итогом стал замечательный ребенок, наш сын Роман, просто копия папы. Говорят, если малыш рождается настолько похожим на отца, значит, мать доказала силу своей любви к мужу. Сын даже характером напоминает своего папу", — призналась спортсменка.

Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).