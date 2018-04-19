наверх
19.04.201821:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Общество

    Где Онищенко? Ризатдинова увезла сына к океану

    (обновлено: )17610
    Всемирно известная спортсменка Анна Ризатдинова отдыхает со своим пятимесячным сыном Романом у океана.
    Анна Ризатдинова
    annarizatdinova

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова выложила на своей странице в instagram фотографию со своим пятимесячным сыном Романом.

    Судя по фотографии, прославленная спортсменка находится с маленьким сыном у океана.

    annarizatdinova
    Анна Ризатдинова с сыном

    Анна с малышом наслаждаются отдыхом, но при этом гимнастка не забывает про спорт, демонстрируя великолепную растяжку.

    А вот беглого нардепа и отца Романа Александра Онищенко рядом с Анной не замечено.

    Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

    Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

    У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Купол храма. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге