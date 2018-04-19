Где Онищенко? Ризатдинова увезла сына к океану

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова выложила на своей странице в instagram фотографию со своим пятимесячным сыном Романом.

Судя по фотографии, прославленная спортсменка находится с маленьким сыном у океана.

annarizatdinova Анна Ризатдинова с сыном

Анна с малышом наслаждаются отдыхом, но при этом гимнастка не забывает про спорт, демонстрируя великолепную растяжку.

А вот беглого нардепа и отца Романа Александра Онищенко рядом с Анной не замечено.

Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).