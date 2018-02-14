Ризатдинова на День Валентина впервые выложила фото с Онищенко

КИЕВ, 14 фев —РИА Новости Украина. Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике Анна Ризатдинова на День Валентина впервые выложила совместное фото с беглым нардепом, отцом ее сына Романа Александром Онищенко.

"Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете!", — подписала снимок Ризатдинова.

annarizatdinova Александр Онищенко и Анна Ризатдинова

Ранее Онищенко выложил фото своего двухмесячного сына Романа.

Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).