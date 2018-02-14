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    Ризатдинова на День Валентина впервые выложила фото с Онищенко

    (обновлено: )54012
    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась совместной фотографией с отцом своего сына.
    Анна Ризатдинова
    annarizatdinova

    КИЕВ, 14 фев —РИА Новости Украина. Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике Анна Ризатдинова на День Валентина впервые выложила совместное фото с беглым нардепом, отцом ее сына Романа Александром Онищенко.

    "Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете!", — подписала снимок Ризатдинова.

    annarizatdinova
    Александр Онищенко и Анна Ризатдинова

    Ранее Онищенко выложил фото своего двухмесячного сына Романа.

    Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

    Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

    У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

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