Ризатдинова рассказала, как Онищенко заботится об их новорожденном сыне

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о том, как растет ее общий ребенок с беглым бизнесменом и народным депутатом Александром Онищенко.

Ризатдинова сообщила, что Онищенко разделяет с ней заботу о сыне.

"Он является прекрасным отцом, который ухаживает за сыном, встает к нему ночью", — откровенно призналась спортсменка в интервью "1+1".

Ризатдинова оказалась не готовой отвечать на вопрос о возможном браке с Онищенко. При этом Анна проговорилась, что мечтает еще об одном ребенке: "Я хочу еще девочку".

Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).