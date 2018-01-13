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    Ризатдинова рассказала, как Онищенко заботится об их новорожденном сыне

    (обновлено: )50531
    Анна мечтает еще об одном ребенке, однако пока что не готова обсуждать со СМИ вопрос о возможном браке с беглым бизнесменом и народным депутатом.
    Анна Ризатдинова с ребенком
    Instagram Анны Ризатдиновой

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о том, как растет ее общий ребенок с беглым бизнесменом и народным депутатом Александром Онищенко.

    Александр Онищенко. Архивное фото
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    Ризатдинова сообщила, что Онищенко разделяет с ней заботу о сыне.

    "Он является прекрасным отцом, который ухаживает за сыном, встает к нему ночью", — откровенно призналась спортсменка в интервью "1+1".

    Ризатдинова оказалась не готовой отвечать на вопрос о возможном браке с Онищенко. При этом Анна проговорилась, что мечтает еще об одном ребенке: "Я хочу еще девочку".

    Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

    У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

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