Гимнастка Ризатдинова показала, как тренируется с маленьким сыном Онищенко

КИЕВ, 9 янв - РИА Новсти Украина. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова после рождения сына Романа проводит восстановительные тренировки.
"Моя мотивация", - так он подписала видео занятий, на которых Анна выполняет энергичные упражнения, положив перед собой ребенка.
Напомним, что отцом ее сына Романа является бизнесмен и народный депутат Александр Онищенко.
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В конце 2017 года Ризатдинова и Онищенко провели вместе с рождественские и новогодние праздники на горнолыжном курорте.