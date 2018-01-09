наверх
09.01.201818:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Гимнастка Ризатдинова показала, как тренируется с маленьким сыном Онищенко

    (обновлено: )15220
    Бронзовая медалистка Олимпиады в Рио Анна Ризатдинова активно тренируется, чтобы восстановиться после рождения ребенка. В своем Instagram Анна опубликовала видео упражнений.
    Анна Ризатдинова показала, как тренируется с новорожденным сыном
    Instagram Анны Ризатдиновой

    КИЕВ, 9 янв - РИА Новсти Украина. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова после рождения сына Романа проводит восстановительные тренировки.

    "Моя мотивация", - так он подписала видео занятий, на которых Анна выполняет энергичные упражнения, положив перед собой ребенка.

    Напомним, что отцом ее сына Романа является бизнесмен и народный депутат Александр Онищенко.

    Смотрите также: Украинская чемпионка порадовала поклонников очень откровенными снимками

    В конце 2017 года Ризатдинова и Онищенко провели вместе с рождественские и новогодние праздники на горнолыжном курорте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших