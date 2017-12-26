Онищенко и Ризатдинова на Рождество отдохнули в горах

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Беглый народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко проводит рождественские каникулы в горах. Фото лыжной прогулки он опубликовал в Instagram.

Фото Instagram Александр Онищенко Депутат Александр Онищенко на отдыхе

Тогда же фото со снежными пейзажами опубликовала и украинская гимнастка Анна Ризатдинова. Всего месяц назад Анна стала матерью — родила сына Романа.

Фото Instagram Анны Ризатдиновой Анна Ризатдинова на отдыхе в горах

После этого Онищенко признался, что именно он стал отцом ребенка: "Назвали в честь моего отца — Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да, в моей жизни тоже бывают прекрасные новости".