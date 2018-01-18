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    Культура

    Счастливы вместе. Беглый нардеп Онищенко выложил фото с Ризатдиновой

    (обновлено: )102703
    Беглый народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко выложил первое совместное фото с гимнасткой Анной Ризатдиновой.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко, который сбежал из Украины, опубликовал первое совместное фото с матерью своего двухмесячного сына Романа, олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой.

    Нав фото счастливые и улыбающиеся Ризатдинова и Онищенко празднуют день рождения Ириши Блохиной, тренера и главного хореографа "Школы Дерюгиных".

    Александр Онищенко, instagram
    Александр Онищенко и Анна Ризатдинова с друзьями

    Ранее Онищенко выложил фото своего двухмесячного сына Романа.

    Напомним, что Ризатдинова провела с Онищенко новогодние и рождественские праздники за рубежом. Пара отдыхала на горно-лыжном курорте.

    Напомним, что сын Онищенко и Ризатдиновой появился на свет в ноябре 2017 года. Мальчика назвали Романом. После этого пара провела вместе рождественские каникулы на горнолыжном курорте в Европе.

    У Александра Онищенко уже есть двое детей от предыдущих браков: сын Александр (15 лет) и дочь Диана (22 года).

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