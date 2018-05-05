"Газовое дело" Онищенко. Суд отменил арест недвижимости на Крещатике

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Соломенский суд Киева отменил арест нежилых помещений в столице по ул. Крещатик, 27-Б, принадлежащих ООО "Майдан — Плаза", арестованных в рамках "газового дела" беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 17 апреля.

Как уточняется, арест был наложен в 2016 году в рамках так называемого "газового дела" Александра Онищенко. Владелицей компании "Майдан — Плаза" была Иннеса Кадырова, мать нардепа.

В марте 2018 владельцем фирмы вместо Кадыровой стала компания "Гесис СА" (Швейцария), бенефициар которой — швейцарец Полло Норрис. По данным Youcontrol, в 2009 году директором "Майдан — Плаза" был сам Александр Онищенко

Напомним, Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.